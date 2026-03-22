Crvena zvezda će biti domaćin Partizanu u drugoj fazi takmičenja ABA ligi, a meč počinje u 20.30 časova. Crno-bijeli nešto bolje stoje na tabeli regionalnog takmičenja, a trenutno su i u dobrom evroligaškom ritmu, dok ekipa Saše Obradovića želi da prekine niz od dva poraza (Dubai i Panatinaikos).
Da li igra Fernando?
Bruno Fernando se povrijedio na prethodnom meču i pod upitnikom je za derbi, ali su se pojavile pozitivne vijesti o njemu i očekuje se da će biti u sastavu Partizana za derbi. Čeka se potvrda.Izvor: MN PRESS
Ko je treći sudija?
Umjesto Vladimira Tomića, treći sudija na derbiju biće Marko Mustapić (Hrvatska).
Promijenjen sudija za derbi
ABA liga je prvobitno objavila da će sudije za derbi biti Slovenci Saša Pukl i Sašo Petek i srpski arbitar Vladimir Tomić. Ali je poslije insistiranja predsjednika crno-bijelih došlo do promjene i Tomić je sklonjen. Razlog je njegovo navijačko opredjeljenje pošto navija za crveno-bijele.
Partizan slavio u posljednjem susretu
Ekipa Partizana, koju je tada s klupe vodio Saša Ocokoljić, pobijedila je u posljednjem "vječitom" derbiju. Crno-bijeli su tada, u Beogradskoj areni, slavili 79:76, a iako je ekipe bila u vrlo osjetljivom trenutku, uspjela je da odnese pobjedu na domaćem terenu. Jasno je da nas i sada čeka velika borba, pošto "parni valjak" nema nikakve šanse u Evroligi, vrlo vjerovatno je da će sve napore usmjeriti da blista u regionalnom takmičenju.Izvor: MN PRESS
Dobrić: Derbi je utakmica u kojoj nikada ne znate ko će iskočiti
"Odigrali smo tešku utakmicu u Atini, ali vremena za odmor i analizu nema. Čeka nas serija zahtjevnih mečeva, derbi pa duplo kolo Evrolige. Pokušaćemo da se spremimo što je bolje moguće, a derbi kao derbi je utakmica u kojoj nikada ne znate ko će iskočiti, i pred koji ne odlučuju ni plasman na tabeli ni trenutna forma", rekao je kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić.Izvor: MN PRESS
Obradović: Favorita nema bez obzira na plasman na tabeli
"Nećemo imati praktično trening, vremena da pripremimo ovu utakmicu, dosta energetski potrošeni nakon utakmice u Atini. Ali to je problem sa kojim ćemo se suočiti u narednom periodu, veliki broj utakmica, važnih, pred koje nećemo imati vremena za trening, već samo da se osvježimo koliko je to moguće. Naš sljedeći rival Partizan je u dobrom trenutku, igraju dobro, ali kao i pred svaki derbi - favorita nema bez obzira na plasman na tabeli", rekao je trener Crvene zvezde Saša Obradović.Izvor: MN PRESS
Pokuševski: Raspored jeste neobičan, ali smo puni energije
"Jedva čekamo svi, očekuje nas dobra utakmica. Trener je poslije meča sa Parizom rekao da sa nestrpljenjem čeka nedjelju i derbi. Raspored jeste neobičan, ali smo puni energije. Atmosfera u ekipi je fenomenalna. U posljednje vrijeme igramo dobro, dobro se osjećamo i situacija je mnogo bolja nego ranije", rekao je kapiten Partitana Aleksej Pokuševski.Izvor: KSS/Dragana Stjepanović
Penjaroja: Ovo će biti moj prvi derbi
"Ovo će biti moj prvi derbi. To je važna utakmica za tim i za naše navijače. Mislim da je derbi uvijek posebna utakmica, ali na kraju, ipak je riječ o meču regularnog dijela sezone. Igramo protiv veoma kvalitetne ekipe, koja ove sezone pruža zapažene partije, posebno u Evroligi. Moraćemo da odigramo ozbiljno, jer je riječ o fizički veoma snažnom timu. Igraju čvrsto u odbrani i zato je važno da se za ovaj meč temeljno pripremimo", rekao je trener Partizana Đoan Penjaroja.Izvor: MN PRESS
Crvena zvezda dočekuje Partizan u abaligaškom derbiju koji počinje u 20.30 časova. Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut u tekstualnom prenosu na MONDU, a na licu mjesta je i naš izvještač.