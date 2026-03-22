19 : 46 Zagrijavanje košarkaša Partizana pred meč Pogledajte i kako izgleda zagrijavanje igrača Partizana pred "vječiti derbi".

19 : 36 Da li igra Fernando? Bruno Fernando se povrijedio na prethodnom meču i pod upitnikom je za derbi, ali su se pojavile pozitivne vijesti o njemu i očekuje se da će biti u sastavu Partizana za derbi. Čeka se potvrda. Izvor: MN PRESS

19 : 36 Ko je treći sudija? Umjesto Vladimira Tomića, treći sudija na derbiju biće Marko Mustapić (Hrvatska).

19 : 35 Promijenjen sudija za derbi ABA liga je prvobitno objavila da će sudije za derbi biti Slovenci Saša Pukl i Sašo Petek i srpski arbitar Vladimir Tomić. Ali je poslije insistiranja predsjednika crno-bijelih došlo do promjene i Tomić je sklonjen. Razlog je njegovo navijačko opredjeljenje pošto navija za crveno-bijele.

19 : 27 Partizan slavio u posljednjem susretu Ekipa Partizana, koju je tada s klupe vodio Saša Ocokoljić, pobijedila je u posljednjem "vječitom" derbiju. Crno-bijeli su tada, u Beogradskoj areni, slavili 79:76, a iako je ekipe bila u vrlo osjetljivom trenutku, uspjela je da odnese pobjedu na domaćem terenu. Jasno je da nas i sada čeka velika borba, pošto "parni valjak" nema nikakve šanse u Evroligi, vrlo vjerovatno je da će sve napore usmjeriti da blista u regionalnom takmičenju. Izvor: MN PRESS

19 : 26 Dobrić: Derbi je utakmica u kojoj nikada ne znate ko će iskočiti "Odigrali smo tešku utakmicu u Atini, ali vremena za odmor i analizu nema. Čeka nas serija zahtjevnih mečeva, derbi pa duplo kolo Evrolige. Pokušaćemo da se spremimo što je bolje moguće, a derbi kao derbi je utakmica u kojoj nikada ne znate ko će iskočiti, i pred koji ne odlučuju ni plasman na tabeli ni trenutna forma", rekao je kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić. Izvor: MN PRESS

19 : 23 Obradović: Favorita nema bez obzira na plasman na tabeli "Nećemo imati praktično trening, vremena da pripremimo ovu utakmicu, dosta energetski potrošeni nakon utakmice u Atini. Ali to je problem sa kojim ćemo se suočiti u narednom periodu, veliki broj utakmica, važnih, pred koje nećemo imati vremena za trening, već samo da se osvježimo koliko je to moguće. Naš sljedeći rival Partizan je u dobrom trenutku, igraju dobro, ali kao i pred svaki derbi - favorita nema bez obzira na plasman na tabeli", rekao je trener Crvene zvezde Saša Obradović. Izvor: MN PRESS

19 : 23 Pokuševski: Raspored jeste neobičan, ali smo puni energije "Jedva čekamo svi, očekuje nas dobra utakmica. Trener je poslije meča sa Parizom rekao da sa nestrpljenjem čeka nedjelju i derbi. Raspored jeste neobičan, ali smo puni energije. Atmosfera u ekipi je fenomenalna. U posljednje vrijeme igramo dobro, dobro se osjećamo i situacija je mnogo bolja nego ranije", rekao je kapiten Partitana Aleksej Pokuševski. Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

19 : 22 Penjaroja: Ovo će biti moj prvi derbi "Ovo će biti moj prvi derbi. To je važna utakmica za tim i za naše navijače. Mislim da je derbi uvijek posebna utakmica, ali na kraju, ipak je riječ o meču regularnog dijela sezone. Igramo protiv veoma kvalitetne ekipe, koja ove sezone pruža zapažene partije, posebno u Evroligi. Moraćemo da odigramo ozbiljno, jer je riječ o fizički veoma snažnom timu. Igraju čvrsto u odbrani i zato je važno da se za ovaj meč temeljno pripremimo", rekao je trener Partizana Đoan Penjaroja. Izvor: MN PRESS

