Partizan bez finala juniorske Evrolige protiv Crvene zvezde

Crvena zvezda će se u finalu beogradskog turnira juniorske Evrolige za prvo mesto boriti sa Insepom, Ovaj francuski tim je savladao Partizan.

Izvor: MN PRESS

Partizan je poslije dvije utakmice u kojima je pobijedio opet bio predvođen Lukasom Nikolom Bojovićem, ali je poražen. Insep je bio bolji od crno-bijelih 87:81 i zbog toga će se u finalu juniorskog turnira Evrolige sastati francuski tim sa Crvenom zvezdom.

Insep je do pobjede vodio nevjerovatni Mesi Jangala sa 20 poena, 9 skokova i 4 asistencije, a pratili su ga Mahop sa 15, Soliman sa 15 i Des Borfes i Vado sa po 11 poena. Za Partizan Bojović je imao 20, Mijailović 15, Pavlović 13, a Jovanović 12 poena.

U meču bez ikakvog rezultatskog značaja FMP je uspio da upiše svoju jedinu pobjedu na turniru. Na kraju su u neizvjesnom meču savladali Hapoel iz Tel Aviva 92:90- Najefikasniji je bio Pupovac sa 21 poenom, Mićković je imao 15, a Miličić 12 poena uz 10 poena Šaranovića. Kod rivala Dotan je po običaju sa 23 poena bio najbolji, dok je Mosinson imao 16.

Finalni meć između francuskog Insepa i Crvene zvezde odigraće se u hali "Aleksandar Nikolić" u nedjelju od 15 časova.

(MONDO)

BONUS VIDEO;