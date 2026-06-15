logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan saopštio da je plejmejker otišao: Kalates već potpisao za novi tim

Partizan saopštio da je plejmejker otišao: Kalates već potpisao za novi tim

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Iskusni plejmejker Nik Kalates defintivno otišao iz Humske i potpisao za PAOK.

Nik kalates potpisao za PAOK Izvor: MN PRESS

KK Partizan rastao se sa plejmejkerom Nikom Kalatesom (37). Evroligaški veteran nastaviće karijeru u drugom timu - u PAOK-u Andree Trinkijerija.

"Nik, hvala za sve! Zauvijek ćeš ostati dio crno-bijele porodice!", objavio je KK Partizan na oproštaju od američko-grčkog košarkaša i doskorašnjeg reprezentativca Grčke. 

Kalates je došao tokom jeseni iz Monaka i imao je sve važniju ulogu dok je sezona odmicala, prije svega u stabilizaciji igre i forme u toku zime. Ipak, na kraju sa saigračima nije uspio da osvoji trofej koji bi upisao u biografiju na rastanku sa klubom iz Humske. 

Iako je bilo nagovještaja da bi Partizan želio da pouzdani organizator igre ostane i naredne sezone, to se definitivno neće dogoditi.

Šampion Evrolige sa Panatinaikosom 2011. nastaviće svoju veliku karijeru u Grčkoj, kojoj se vraća poslije šest godina i svog drugog odlaska iz Panate. Nik Kalates igrao je i za Lokomotivu Kubanj, Memfis Grizlise i Barselonu.

Već stigao u novu ekipu

Nedugo prije Partizanove objave, PAOK je potvrdio da je Kalates stigao. "Došao je trenutak", objavili su Solunjani,  Kalates je pozirao za fotografiju sa 

Tagovi

Nik Kalates KK Partizan košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC