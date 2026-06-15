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"Otjerali su me jer je Saša Obradović zvučnije ime": Bivši trener Hapoela bez dlake na jeziku poslije otkaza

"Otjerali su me jer je Saša Obradović zvučnije ime": Bivši trener Hapoela bez dlake na jeziku poslije otkaza

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Hapoel Jerusalim ima velike ambicije sa Sašom Obradovićem koji je najveći uspjeh ostvario sa Monakom kada su igrali finale Evrolige.

Bivši trener Hapoela Otjerali su me jer je Saša Obradović zvučnije ime Izvor: MN PRESS

Bivši trener Crvene zvezde Saša Obradović preuzeo je Hapoel iz Jerusalima, ali njegovom prethodniku Jonatanu Alonu nije jasno zašto je dobio otkaz. Slaže se da srpski stručnjak ima bolje renome, ali smatra da je u pitanju velika greška čelnika kluba.

Izraelski tim je navodno aplicirao za dvogodišnju licencu u Evroligi i Obradovićev dolazak bi trebalo da im pomogne na tom putu. Ipak, Alon preispituje odluku koju su doneli u klubu.

"Prije ovog potpisa, sve što je Hapoel radio, a da je uticalo direktno ili indirektno na mene, uvijek su radili otvoreno i da ja zna, uz iskren razgovor. Njihovo ponašanje u cijeloj priči sa mnom bilo je maksimalno iskreno i to je za poštovanje. Međutim, ako govorimo čisto profesionalno, onda mislim da je to bila greška", rekao je Alon za Kanal 5.

Smatra da je u proteklom periodu napravio jako dobar posao, navodeći imena igrača koji su odigrali partije karijere ove sezone.

"Napravili smo Džareda Harpera, Ostina Vajlija, Juvala Zusmana, Džastina Smita, pa i Kejdena Karingtona. Sve su to igrači koji su pružali najbolje partije tokom čitave karijere i zato mislim da je dobar trenerski rad bilo izvući maksimum iz njih".

Upitan je da li misli da bi Saša Obradović bio uspješniji da se našao u njegovoj situaciji.

"Vjerovatno se tako misli i to je u redu. Njegovo ime stoji ispred njega, uradio je u karijeri mnogo više nego ja i to bi mogla da bude prava stvar za Hapoel u ovoj fazi njegovog postojanja za sljedeći nivo na koji želi klub da ode", rekao je Alon.

Tagovi

Saša Obradović Hapoel Jerusalim košarka

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