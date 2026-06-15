Krilni napadač Crvene zvezde Vladimir Lučić igraće ove sezone za Dinamo Drezden u drugoj ligi Njemačke

Izvor: MN PRESS

Krilni napadač Crvene zvezde Vladimir Lučić (23) otišao je u Dinamo Drezden, u njemačku drugu ligu. Šampion Srbije poslao ga je na pozajmicu za obeštećenje od 300.000 evra, uz dogovor da nedavni debitant u "A" reprezentaciji može da ostane u Drezdenu za 2,5 miliona evra na kraju sezone.

Lučić je rođeni Beograđanin i Zvezdin đak, koji je težim putem stigao do prvog tima, preko pozajmica Grafičaru, IMT-u, Čukaričkom i IMT-u. Uglavnom na poziciji lijevog krila odigrao je za Zvezdu 64 utakmice, postigao četiri gola uz devet asistencija, a u mandatu trenera Baraka Bahara igrao je i u ligaškoj fazi Lige šampiona u jesen 2023.

Na dan okupljanja novog tima Zvezde, koji je Dejan Stanković poveo u Zlatibor, postalo je jasno da Lučić nije u planovima trenera. Njegov razvoj na "Marakani" zaustavljale su i povrede, među kojima je najteža bila kidanje ligamenta koljena u proljeće 2023. Takođe, dugo je odsustvovao i zbog operacije krajnika.

Kako stoji Dinamo Drezden?

Vidi opis Zvezdin đak napustio Marakanu: Vladimir Lučić otišao u Njemačku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Aleksandar Djorovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Aleksandar Djorovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Aleksandar Djorovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Aleksandar Djorovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Aleksandar Djorovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 5 / 5

Dinamo Drezden igrao je prošle sezone u drugoj ligi Njemačke, u koju se vratio poslije tri uzastopne sezone u trećem rangu. Ekipa je pod vođstvom švajcarskog trenera Tomasa Stama trenera zauzela 11. mjesto na tabeli.