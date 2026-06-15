logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezdin đak napustio Marakanu: Vladimir Lučić otišao u Njemačku

Zvezdin đak napustio Marakanu: Vladimir Lučić otišao u Njemačku

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Krilni napadač Crvene zvezde Vladimir Lučić igraće ove sezone za Dinamo Drezden u drugoj ligi Njemačke

Vladimir Lučić iz Zvezde otišao u Dinamo Drezden Izvor: MN PRESS

Krilni napadač Crvene zvezde Vladimir Lučić (23) otišao je u Dinamo Drezden, u njemačku drugu ligu. Šampion Srbije poslao ga je na pozajmicu za obeštećenje od 300.000 evra, uz dogovor da nedavni debitant u "A" reprezentaciji može da ostane u Drezdenu za 2,5 miliona evra na kraju sezone.

Lučić je rođeni Beograđanin i Zvezdin đak, koji je težim putem stigao do prvog tima, preko pozajmica Grafičaru, IMT-u, Čukaričkom i IMT-u. Uglavnom na poziciji lijevog krila odigrao je za Zvezdu 64 utakmice, postigao četiri gola uz devet asistencija, a u mandatu trenera Baraka Bahara igrao je i u ligaškoj fazi Lige šampiona u jesen 2023.

Na dan okupljanja novog tima Zvezde, koji je Dejan Stanković poveo u Zlatibor, postalo je jasno da Lučić nije u planovima trenera. Njegov razvoj na "Marakani" zaustavljale su i povrede, među kojima je najteža bila kidanje ligamenta koljena u proljeće 2023. Takođe, dugo je odsustvovao i zbog operacije krajnika.

Kako stoji Dinamo Drezden?

Dinamo Drezden igrao je prošle sezone u drugoj ligi Njemačke, u koju se vratio poslije tri uzastopne sezone u trećem rangu. Ekipa je pod vođstvom švajcarskog trenera Tomasa Stama trenera zauzela 11. mjesto na tabeli.

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Dinamo Drezden

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC