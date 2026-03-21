logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oglasila se ABA liga o promjeni sudije vječitog derbija: "Konsultovali smo i Partizan i Zvezdu, najbolje je za sve"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Arbitar Vladimir Tomić neće suditi vječiti derbi u okviru ABA lige, Partizan - Zvezda.

Vladimir Tomić neće suditi vječiti derbi u ABA ligi Izvor: MN PRESS

Sportski direktor ABA lige Milija Vojinović oglasio se poslije naknadne promjene sudije za nedjeljni "vječiti derbi", a na zahtjev Partizana. Crno-bijeli su tražili da arbitar Vladimir Tomić ne sudi zbog svoje navijačke prošlosti, a Zvezda nije imala ništa protiv.

Ostaje na snazi odluka da meč sude Saša Pukl i Sašo Petek, a treći arbitar će biti ubrzo određen. 

"Nakon konsultacija koje su u konstruktivnoj atmosferi i sportskom duhu obavljene sa rukovodstvom KK Partizan i KK Crvena zvezda, kao i sa predsjednikom Sudijske komisije Srđanom Dožaijem, donijeta je odluka da arbitar Vladimir Tomić ne sudi predstojeći vječiti derbi u 4. kolu Top 8 faze ABA lige, koji je na programu u nedjelju, 22. marta sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Ovakva odluka donijeta je u zajedničkom interesu svih aktera predstojećeg derbija: igrača, članova stručnih štabova i navijača, sa željom da se izbjegnu potencijalni pritisci bilo kakve vrste, spustile i predupredile eventualne dodatne tenzije, koje ovako velike i važne utakmice same po sebi nose, ali i osigurala potpuna regularnost. Treći sudija pomenutog meča biće određen u najkraćem mogućem roku. Nema sumnje da nam predstoji istinski košarkaški spektakl i da će publika u dvorani, ali brojni gledaoci kraj malih ekrana uživati u vrhunskoj košarkaškoj predstavi", izjavio je Milija Vojinović, a prenio "Sport klub".

Vječiti derbi biće odigran u nedjelju od 20.30 časova pred Zvezdinim navijačima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

ABA liga KK Crvena zvezda KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC