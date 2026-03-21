Oglasila se ABA liga o promjeni sudije vječitog derbija: "Konsultovali smo i Partizan i Zvezdu, najbolje je za sve"

Arbitar Vladimir Tomić neće suditi vječiti derbi u okviru ABA lige, Partizan - Zvezda.

Izvor: MN PRESS

Sportski direktor ABA lige Milija Vojinović oglasio se poslije naknadne promjene sudije za nedjeljni "vječiti derbi", a na zahtjev Partizana. Crno-bijeli su tražili da arbitar Vladimir Tomić ne sudi zbog svoje navijačke prošlosti, a Zvezda nije imala ništa protiv.

Ostaje na snazi odluka da meč sude Saša Pukl i Sašo Petek, a treći arbitar će biti ubrzo određen.

"Nakon konsultacija koje su u konstruktivnoj atmosferi i sportskom duhu obavljene sa rukovodstvom KK Partizan i KK Crvena zvezda, kao i sa predsjednikom Sudijske komisije Srđanom Dožaijem, donijeta je odluka da arbitar Vladimir Tomić ne sudi predstojeći vječiti derbi u 4. kolu Top 8 faze ABA lige, koji je na programu u nedjelju, 22. marta sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Ovakva odluka donijeta je u zajedničkom interesu svih aktera predstojećeg derbija: igrača, članova stručnih štabova i navijača, sa željom da se izbjegnu potencijalni pritisci bilo kakve vrste, spustile i predupredile eventualne dodatne tenzije, koje ovako velike i važne utakmice same po sebi nose, ali i osigurala potpuna regularnost. Treći sudija pomenutog meča biće određen u najkraćem mogućem roku. Nema sumnje da nam predstoji istinski košarkaški spektakl i da će publika u dvorani, ali brojni gledaoci kraj malih ekrana uživati u vrhunskoj košarkaškoj predstavi", izjavio je Milija Vojinović, a prenio "Sport klub".

Vječiti derbi biće odigran u nedjelju od 20.30 časova pred Zvezdinim navijačima.