Određene sudije za vječiti derbi u ABA ligi: Dva Slovenca i Srbin sude meč Zvezde i Partizana

Poznate su sudije koje će deliti pravdu na utakmici između Crvene zvezde i Partizana u ABA ligi - Saša Pukl, Sašo Petek i Vladimir Tomić.

Izvor: MN Press/ABA/Dragana Stjepanović

Crvena zvezda i Partizan odigraće prvi vječiti derbi u ABA ligi u tekućoj sezoni. Zbog novog sistema takmičenja su dva najveća srpska tima bila u odvojenim grupama, pa su sada "spojeni". Poznate su i sudije koje će dijeliti pravdu na utakmici u nedelju (20.30 časova).

Na tom meču sudiće dvojica Slovenaca - Saša Pukl i Sašo Petek, uz srpskog arbitra Vladimira Tomića. Delegat utakmice biće Milan Tasić. To su informacije koje su objavljene na zvaničnom sajtu ABA lige.

U ovaj meč ekipa Saše Obradovića ulazi poslije bolnog poraza od Panatinaikosa u Atini u petak, dok su crno-bijeli imali dupli evroligaški program i pobijedili su Dubai u Areni (utorak), pa Pariz na gostovanju (četvrtak).

Tomić na udaru navijača Partizana

Izvor: ABA/Dragana Stjepanović

Kada su saopšteni arbitri za ovaj meč na udaru navijača Partizana našao se Vladimir Tomić. Zbog njega su reagovale pristalice crno-bijelih na društvenim mrežama i ne dopada im se što je on delegiran za predstojeću utakmicu.

Na udaru se našao još prošle sezone kada je sudio na Kupu Radivoja Koraća i tada su navijači Partizana našli njegove profile na društvenim mrežama i tvrde da je tamo objavljivao sadržaj o Crvenoj zvezdi i da navija za crveno-bijele.