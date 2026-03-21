logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"To je problem koji imamo". Saša Obradović objasnio zašto Zvezda neće trenirati pred derbi

Autor Bojan Jakovljević
0

Trener Crvene zvezde Saša Obradović je istakao da njegov tim neće imati trening pred derbi meč sa Partizanom u ABA ligi.

Crvena zvezda neće trenirati pred vječiti derbi sa Partizanom Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda nema vremena da vida rane poslije poraza od Panatinaikosa u Atini, slijedi "vječiti derbi" u ABA ligi. Zvezda je u regionalnom takmičenju imala nekoliko poraza i nalazi se na četvrtom mjestu na tabeli i jure Budućnost koja je ispred. 

Nakon što smo čuli šta je pred ovaj meč imao da poruči šef struke Partizana Đoan Penjaroja, sada se oglasio trener Zvezde Saša Obradović. Istakao je da pred meč sa najvećim rivalom neće biti treninga.

"Nećemo imati praktično trening, vremena da pripremimo ovu utakmicu, dosta energetski potrošeni nakon utakmice u Atini. Ali to je problem sa kojim ćemo se suočiti u narednom periodu, veliki broj utakmica, važnih, pred koje nećemo imati vremena za trening, već samo da se osvježimo koliko je to moguće. Naš sljedeći rival Partizan je u dobrom trenutku, igraju dobro, ali kao i pred svaki derbi favorita nema bez obzira na plasman na tabeli", rekao je Obradović.

Pred ovaj meč se oglasio i kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić. "Odigrali smo tešku utakmicu u Atini, ali vremena za odmor i analizu nema. Pokušaćemo da se spremimo što je bolje moguće, a derbi kao derbi je utakmica u kojoj nikada ne znate ko će iskočiti i pred koji ne odlučuju ni plasman na tabeli ni trenutna forma", izjavio je Dobrić. 

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Partizan Saša Obradović ABA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC