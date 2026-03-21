Penjaroja ne može da dočeka derbi: Čim je pao Pariz, samo misli o Zvezdi

Partizan u sjajnom raspoloženju dočekuje derbi sa Zvezdom koji će biti debitantski za Đoana Penjaroju.

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Partizana u ABA ligi, što će biti prvi vječiti derbi za španskog stručnjaka Đoana Penjaroju. Crno-bijeli dočekuju ovaj duel u boljem raspoloženju jer su u nizu od pet pobjeda u svim takmičenjima, dok su crveno-bijeli vezali dva poraza.

Takođe, košarkaši Partizana će imati dan više odmora, pošto su svoj meč u Evroligi igrali u četvrtak, dok je Zvezda u petak poražena od Panatinaikosa. Ipak, neće to biti olakšavajuća okolnost jer su crno-bijeli praktično igrali duplo kolo u Evroligi jer su naknadno odigrali meč 30. kola.

Šta očekuju u Humskoj?

Penjaroja je uzbuđen jer će ovo biti njegov debi u vječitom derbiju, a ono što želi da naglasi je atleticizam ekipe koju sa klupe predvodi Saša Obradović.

"Ovo će biti moj prvi derbi. To je važna utakmica za tim i za naše navijače. Mislim da je derbi uvijek posebna utakmica, ali na kraju, ipak riječ o meču regularnog dijela sezone. Igramo protiv veoma kvalitetne ekipe, koja ove sezone pruža zapažene partije, posebno u Evroligi. Moraćemo da odigramo ozbiljno, jer je riječ o fizički veoma snažnom timu. Igraju čvrsto u odbrani i zato je važno da se za ovaj meč temeljno pripremimo".

Zamjenik kapitena Aleksej Pokuševski je takođe iznio očekivanja i kaže da uprkos teškom rasporedu jedva čekaju da zaigraju protiv najvećeg rivala. Otkrio je da je Penjaroja odmah poslije pobjede u Parizu počeo da priča o derbiju...

"Jedva čekamo svi, očekuje nas dobra utakmica. Trener je poslije meča sa Parizom rekao da sa nestrpljenjem čeka nedjelju i derbi. Raspored jeste neobičan, ali smo puni energije. Atmosfera u ekipi je fenomenalna. U poslednje vrijeme igramo dobro, dobro se osjećamo i situacija je mnogo bolja nego ranije’’.

Utakmica je na programu u nedjelju od 20.30, a Partizan je trenutno trenutno prvi na tabeli sa skorom 18-1, dok je Crvena zvezda četvrta sa učinkom 14-5.