Promijenjen sudija za derbi na insistiranje Ostoje Mijailovića

Predjsednik Partizana insistirao je da se promijeni jedan od sudija za vječiti derbi u ABA ligi i to se i dogodilo.
Vječiti derbi između Crvene zvezde i Partizana u ABA ligi igra se u nedelju (20.30h) u Beogradskoj areni i za taj meč su određene sudije. Međutim, poslije zvanične objave jedan od arbitara je promijenjen na insistiranje Ostoje Mijailovića prenosi "Mozzart sport". U pitanju je sudija Vladimir Tomić.
Prvobitno se na zvaničnom sajtu ABA lige našla informacija da će meč suditi dvojica Slovenaca (Saša Pukl i Sašo Petek), uz srpskog arbitra Vladimira Tomića. Sada je došlo do promjene na zahtjev prvog čovjeka Partizana.
Razlog za ovakvu odluku je to što su navijači crno-bijelih na društvenim mrežama pronašli objave srpskog arbitra u kojima je navodno kačio navijačke pjesme Zvezde i tako pokazao navijačko opredjeljenje. Prvi put su se na njega žalili na Kupu Radivoja Koraća prošle godine.
Još uvijek nije saopšteno ko će ga zamijeniti u sudijskoj trojci.