Promijenjen sudija za derbi na insistiranje Ostoje Mijailovića

Promijenjen sudija za derbi na insistiranje Ostoje Mijailovića

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Predjsednik Partizana insistirao je da se promijeni jedan od sudija za vječiti derbi u ABA ligi i to se i dogodilo.

Promijenjen jedan sudija derbija Zvezda Partizan Izvor: MN PRESS

Vječiti derbi između Crvene zvezde i Partizana u ABA ligi igra se u nedelju (20.30h) u Beogradskoj areni i za taj meč su određene sudije. Međutim, poslije zvanične objave jedan od arbitara je promijenjen na insistiranje Ostoje Mijailovića prenosi "Mozzart sport". U pitanju je sudija Vladimir Tomić.

Prvobitno se na zvaničnom sajtu ABA lige našla informacija da će meč suditi dvojica Slovenaca (Saša Pukl i Sašo Petek), uz srpskog arbitra Vladimira Tomića. Sada je došlo do promjene na zahtjev prvog čovjeka Partizana.

Razlog za ovakvu odluku je to što su navijači crno-bijelih na društvenim mrežama pronašli objave srpskog arbitra u kojima je navodno kačio navijačke pjesme Zvezde i tako pokazao navijačko opredjeljenje. Prvi put su se na njega žalili na Kupu Radivoja Koraća prošle godine.

Još uvijek nije saopšteno ko će ga zamijeniti u sudijskoj trojci.

Izvor: ABA/Dragana Stjepanović

