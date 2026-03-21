Crvena zvezda razbila Efes: Sad čeka mogući vječiti derbi u finalu juniorskog turnira Evrolige

Crvena zvedza je osvojila prvo mjesto u svojoj grupi juniorskog turnira Evrolige. Ako to uradi i Partizan gledaćemo vječiti derbi u finalu.

Juniori Crvene zvezde su pobedom nad Anadolu Efesom 74:59 obezbijedili mjesto u finalu turnira Evrolige "Marko Ivković". Sada crveno-bijeli čekaju rivala za meč u nedjelju od 15 časova.

Najefikasniji u redovima Crvene zvezde bio je Jovan Bikić sa 26 poena, dok je Riabov upisao 15. Sa druge strane kod rivala Kojun je dao 20 šoena, a svi ostali su bili jednocifreni.

Na tabeli je Crvena zvezda prva sa sve tri pobjede ispred tima Beograda, Anadolu Efesa i Makabija. U drugoj grupi FMP i Hapoel su bez pobjede, dok Insep i Partizan imaju po dva trijumfa i vidjećemo u njihovom međusobnom susretu ko će u finale. Za sada je Partizan na pobjedu u derbija u finalu poslije trijumfa nad Hapoelom.

