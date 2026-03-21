Košarkaši Crvene zvezde i dalje imaju šanse za plasman u Top 6 Evrolige, a plej-in je praktično zagarantovan.

Izvor: MN PRESS

Izašle su nove projekcije za plasman u plej-of i plej-in fazu Evrolige, a šanse ekipe Crvene zvezde su opale poslije teškog poraza od Panatinaikosa u Atini. Crveno-beli se trenutno nalaze na devetoj poziciji sa skorom 18-14, koliko imaju i Žalgiris, Monako, Panatinaikos i Barselona.

Izabranici Saše Obradovića su praktično obezbijedili plej-in za koji će ove sezone biti potrebna 21 pobjeda, dok za direktan plasman u Top 6 treba minimum 22.

Prema prognozama specijalizovanog "Figurei8ht", među prva četiri tima završiće Fenerbahče, Olimpijakos, Real Madrid i Valensija, dok će u Top 6 biti Monako i Hapolel iz Tel Aviva.

Trebalo bi da Top 10 kompletiraju Žalgiris, Crvena zvezda, Barslona i Panatinaikos. Prvi ispod crte bi ostali Dubai i Olimpija Milano.

EuroLeague Playoff & Play-In Projection | Round 32/38 (️ card)



Key takeaways:

Fenerbahçe and Olympiacos clear in Top 4

Remaining 2 spots for Top 4 is a battle amongst Real Madrid, Valencia and Hapoel Tel Aviv

Top 6 is open



Top 4 | 23 wins might not…pic.twitter.com/jH7F3QaKjF — Figurei8ht (@Figurei8ht)March 21, 2026

Koje su šanse Zvezde za plasman u plej-of?

Košarkaši Crvene zvezde su posle poraza od Panatinaikosa u 32. kolu Evrolige ostali u borbi za plej-of i imaju 24% šanse da se plasiraju u Top 6, dok je za Top 4 znatno manji procenat - 6%. Plej-in ne bi trebalo da se dovodi u pitanje, pošto imaju 84 % šansi.

Najveći konkurenti su im Panatinaikos, Barselona i Žalgiris, dok je po ovim prognozama prvi u sigurnoj zoni Monako. Sve će se vrtjeti oko jedne pobjede, pa nas čeka pravi haos do kraja regularnog dijela sezone.

Raspored Zvezde do kraja Evrolige:

Vidi opis Totalni haos u Evroligi: Jedna pobjeda sve rješava, ovako Zvezda može do plej-ofa Evrolige Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/PETE ANDREOU Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: EPA/PETE ANDREOU Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: EPA/PETE ANDREOU Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19