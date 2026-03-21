Totalni haos u Evroligi: Jedna pobjeda sve rješava, ovako Zvezda može do plej-ofa Evrolige

Košarkaši Crvene zvezde i dalje imaju šanse za plasman u Top 6 Evrolige, a plej-in je praktično zagarantovan.
Izašle su nove projekcije za plasman u plej-of i plej-in fazu Evrolige, a šanse ekipe Crvene zvezde su opale poslije teškog poraza od Panatinaikosa u Atini. Crveno-beli se trenutno nalaze na devetoj poziciji sa skorom 18-14, koliko imaju i Žalgiris, Monako, Panatinaikos i Barselona.
Izabranici Saše Obradovića su praktično obezbijedili plej-in za koji će ove sezone biti potrebna 21 pobjeda, dok za direktan plasman u Top 6 treba minimum 22.
Prema prognozama specijalizovanog "Figurei8ht", među prva četiri tima završiće Fenerbahče, Olimpijakos, Real Madrid i Valensija, dok će u Top 6 biti Monako i Hapolel iz Tel Aviva.
Trebalo bi da Top 10 kompletiraju Žalgiris, Crvena zvezda, Barslona i Panatinaikos. Prvi ispod crte bi ostali Dubai i Olimpija Milano.
Fenerbahçe and Olympiacos clear in Top 4
Remaining 2 spots for Top 4 is a battle amongst Real Madrid, Valencia and Hapoel Tel Aviv
Top 6 is open
Koje su šanse Zvezde za plasman u plej-of?
Košarkaši Crvene zvezde su posle poraza od Panatinaikosa u 32. kolu Evrolige ostali u borbi za plej-of i imaju 24% šanse da se plasiraju u Top 6, dok je za Top 4 znatno manji procenat - 6%. Plej-in ne bi trebalo da se dovodi u pitanje, pošto imaju 84 % šansi.
Najveći konkurenti su im Panatinaikos, Barselona i Žalgiris, dok je po ovim prognozama prvi u sigurnoj zoni Monako. Sve će se vrtjeti oko jedne pobjede, pa nas čeka pravi haos do kraja regularnog dijela sezone.
Raspored Zvezde do kraja Evrolige:
- 25.03 Baskonija - Crvena zvezda (20.30h)
- 27.03 Barselona - Crvena zvezda (20.30h)
- 02.04 Crvena zvezda - Partizan (20h)
- 07.04 Crvena zvezda - Pariz (20h)
- 10.04 Asvel - Crvena zvezda (20.45h)
- 16.04 Real Madrid - Crvena zvezda (20.45h)