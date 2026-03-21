Totalni haos u Evroligi: Jedna pobjeda sve rješava, ovako Zvezda može do plej-ofa Evrolige

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Košarkaši Crvene zvezde i dalje imaju šanse za plasman u Top 6 Evrolige, a plej-in je praktično zagarantovan.

Kako Zvezda može do plej-ofa Evrolige Izvor: MN PRESS

Izašle su nove projekcije za plasman u plej-of i plej-in fazu Evrolige, a šanse ekipe Crvene zvezde su opale poslije teškog poraza od Panatinaikosa u Atini. Crveno-beli se trenutno nalaze na devetoj poziciji sa skorom 18-14, koliko imaju i Žalgiris, Monako, Panatinaikos i Barselona.

Izabranici Saše Obradovića su praktično obezbijedili plej-in za koji će ove sezone biti potrebna 21 pobjeda, dok za direktan plasman u Top 6 treba minimum 22.

Prema prognozama specijalizovanog "Figurei8ht", među prva četiri tima završiće Fenerbahče, Olimpijakos, Real Madrid i Valensija, dok će u Top 6 biti Monako i Hapolel iz Tel Aviva.

Trebalo bi da Top 10 kompletiraju Žalgiris, Crvena zvezda, Barslona i Panatinaikos. Prvi ispod crte bi ostali Dubai i Olimpija Milano.

 Koje su šanse Zvezde za plasman u plej-of?

Košarkaši Crvene zvezde su posle poraza od Panatinaikosa u 32. kolu Evrolige ostali u borbi za plej-of i imaju 24% šanse da se plasiraju u Top 6, dok je za Top 4 znatno manji procenat - 6%. Plej-in ne bi trebalo da se dovodi u pitanje, pošto imaju 84 % šansi.

Najveći konkurenti su im Panatinaikos, Barselona i Žalgiris, dok je po ovim prognozama prvi u sigurnoj zoni Monako. Sve će se vrtjeti oko jedne pobjede, pa nas čeka pravi haos do kraja regularnog dijela sezone.

Raspored Zvezde do kraja Evrolige:

  • 25.03 Baskonija - Crvena zvezda (20.30h)
  • 27.03 Barselona - Crvena zvezda (20.30h)
  • 02.04 Crvena zvezda - Partizan (20h)
  • 07.04 Crvena zvezda - Pariz (20h)
  • 10.04 Asvel - Crvena zvezda (20.45h)
  • 16.04 Real Madrid - Crvena zvezda (20.45h)

