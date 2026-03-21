Crvenu zvezdu čeka pakao u Evroligi: Problemi su sve veći, ali postoji jedno rješenje

Crvena zvezda je porazom od Panatinaikosa zakomplikovala sebi direktan plasman u plej-of Evrolige i sada kreće prava borba.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda bila je u Atini blizu da skine "skalp" Panatinaikosu. Imala je u trećoj dionici dvocifren plus, imala kontrolu utakmice i onda je u posljednjoj četvrtini nestala. Previše grešaka, otvorenih šuteva dozvoljenih rivalu što zvijezde kao što su Kendrik Nan i Najdžel Hejs-Dejvis ne praštaju. Umjesto velike pobjede, bolan poraz i situacija koja se sada mnogo komplikuje.

Borba za plej-of elitnog takmičenja odavno nije bila ovoliko neizvjesna. Čak pet timova ima identičan skor (18-14) i to su Zvezda, Barselona, Panatinaikos, Monako i Žalgiris. Izdvojili su se Fenerbahče (23-9) i Olimpijakos (22-11), prate ih Hapoel (20-11), Real Madrid i Valensija (oba tima sa 20-12). Iz prikrajka vrebaju Dubai (17-159 i Armani (16-16), dok Makabi ima najmanje šanse da se uključi u trku (15-16).

Da je ekipa Saše Obradovića uspjela da zadrži prednost i upiše pobjedu u dvorani "OAKA" napravila bi ogroman korak ka cilju, odnosno plasmanu u doigravanje. Ovako se situacija sada naglo komplikuje i vodiće se rovovska bitka do samog kraja. Slogan Evrolige je "Svaka utakmica je važna" i slobodno može da se kaže da može da se primjeni na svaki od spomenutih timova u završnici sezone. Neko će na kraju da "izvisi" i da ostane bez prolaska dalje.

Da podsjetimo i na pravila, prvih šest ekipa ide direktno u plej-of. Timovi od 7. do 10. mjesta igraju u plej-in turniru po ugledu na NBA ligu. Igraće sedmi protiv osmog, deveti protiv desetog. Pobjednik meča sedmog i osmog ide direktno u plej-of, dok poraženi igra sa boljim iz meča devetoplasiranog i desetoplasiranog tima i taj duel će odlučiti o posljednjem putniku u četvrtfinale Evrolige. Zvezda će učiniti sve što može da bude u top6 i da obezbijedi direktan prolaz. Ali, isti cilj imaju i ostali timovi. Problemi se nižu, rješenje je u isto vrijeme jednostavno i komplikovano - pobjede.

Kakav raspored ima Zvezde?

Slijedi završnica regularnog dijela sezone Evrolige i Zvezdu čeka još šest utakmica. Glavni problem sa rasporedom je što su samo dva meča kod kuće (Pariz i Partizan) i to je prvi uslov za plej-of. Jednostavno, ne smije da izgubi mečeve kod kuće. Ako u tome uspije, moraće da traži i neki "brejk" na gostovanjima u Španiji (Baskonija, Barselona, Real) i u Francuskoj (Asvel).

Sada se lomi, prilike za popravni nema i Zvezda mora da pokaže onu igru koja joj je omogućila da dođe do ovakve šanse. Način na koji je odigrala tri četvrtine u Atini pokazuju da to može da uradi, kao i partija protiv Fenerbahčea u Areni. Pokazala je da može, sada to mora da dokaže i na parketu.

Raspored Zvezde do kraja Evrolige:

25.03 Baskonija - Crvena zvezda (20.30h)

27.03 Barselona - Crvena zvezda (20.30h)

02.04 Crvena zvezda - Partizan (20h)

07.04 Crvena zvezda - Pariz (20h)

10.04 Asvel - Crvena zvezda (20.45h)

16.04 Real Madrid - Crvena zvezda (20.45h)

Šta je Obradović rekao?

Saša Obradović je na konferenciji za medije pitanje o tome čija je greška poraz od Panatinaikosa shvatio kao provokaciju. Osim toga pričao je o tome šta je presudilo i šta to Zvezda mora bolje ako želi u plej-of Evrolige.

"Ne mogu da nazovem to iskustvom, mada tu i pripada. U jednom momentu je do kvaliteta igrača da igraju u brzom ritmu, brzo da rješavaju stvari, ali ako ne uspiješ i ako nemaš kapacitet da promijeniš ritam meča i da igraš u drugom ritmu... Teško je ako želiš da sanjaš nešto veliko. Pričaćemo o tome, nije prvi put. Presudilo je strpljenje koje smo imali do posljednje četvrtine i onda je nestalo, promašili smo i neke situacije, ušli u paniku. Ritam je trebalo da bude drugačiji", rekao je Saša.

Kakav raspored imaju Dubai i Armani?

Dva tima koja su trenutno "ispod crte" neće odustati do samog kraja. U pitanju su Dubai i Armani koji će pokušati dodatno da zakomplikuju situaciju u borbi za plej-of. Ovako izgleda i njihov raspored do kraja. Da krenemo od Dubaija:

24.3 Dubai - Panatinaikos (19.30 časova)

26.3 - Makabi - Dubai (20.45h)

2.4 Dubai - Monako (20h)

7.4 Žalgiris - Dubai (19h)

10.4 Dubai - Efes (20h)

17.4 Dubai - Valensija (termin još nije određen)

Raspored Armanija: