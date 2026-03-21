Zvezda je nešto i dobila u Atini: Nikola Kalinić radostan zbog jedne stvari

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Lider Crvene zvezde Nikola Kalinić iznio je utiske poslije teškog poraza protiv Panatinaikosa u Evroligi.

Nikola Kalinić poslije poraza Zvezde od Panatinaikosa Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde imali su sve u svojim rukama protiv Panatinaikosa u Atini, ali je na kraju presudio individualni kvalitet, prije svih nevjerovatnog Kendrika Nana. Crveno-bijeli su sada ispali iz ple-of zone i čeka ih nekoliko ključnih utakmica koje će im odrediti sudbinu u Evroligi. Jedan od lidera Zvezde Nikola Kalinić iznio je utiske poslije dramatičnog poraza u Grčkoj...

"Podigli su agresivnost, a mi nismo dobro regovali. Pogodili su teške šuteve, a Panatinaikos je pokazao zašto je bio šampion Evrope prije dvije godine i zašto imaju takav tim. Šteta za propuštenu priliku i idemo dalje", rekao je Kalinić u Atini, a prenosi "Meridiansport".

Kendrik Nan i Najdžel Hejs-Dejvis su pokazali zašto su među najboljim igračima ikada koji su igrali na evropskim terenima.

"Pokazali su zašto su takva imena, igrali su sjajno, a prvenstvo Nan koji je pogodio zaista teške šuteve. Opet, mi smo mogli da odigramo pametnije u napadu. Požurili smo, izgubili neke lopte…”

Saša Obradović je potpuno neočekivano "bacio u vatru" Hasijela Rivera koji je bio takmičarske košarke skoro pola godine. Ispostavilo se da je to bio sjajan potez i da će crveno-bijeli imati veliko pojačanje u finišu sezone.

"On je strašan igrač. Znam koliko je teško igrati protiv njega iz vremena dok je bio u Španiji. Mnogo će nam značiti, što je pokazao danas gdje je izbacio Lesora iz utakmice. Značiće nam u rotaciji, nadam se da će podići formu i drago mi je da je sa nama", jasan je Kalinić.

Hasijel Rivero
Izvor: MN PRESS

Sada nam slijedi vječiti derbi koji je na programu u petak od 20 časova i 30 minuta. "Idemo utakmicu po utakmicu. Sutra počinjemo pripremu za Partizan”, zaključio je Kalinić.

