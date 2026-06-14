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Aleksandar Vučić: Zvezda i Partizan - propala sezona

Aleksandar Vučić: Zvezda i Partizan - propala sezona

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Predsjednik Srbije govorio o neuspjesima "vječitih" rivala ove sezone

Aleksandar Vučić o neuspjesima košarkaša Crvene zvezde i Partizana Izvor: MN PRESS

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je u jutarnjem programu TV Prva o neuspješnim sezonama najvećih srpskih klubova Crvene zvezde i Partizana.

"Uvijek na kraju, kada se završi utakmica, volim da pogledam u semafor. Iz košarkaških klubova Zvezda i Partizan mogu da pričaju šta hoće. Zvezda je osvojila samo Kup, a imala je jedan od najskupljih timova svih vremena, jedan od najskupljih u Evropi - propala sezona."

"Partizan? Nešto manje skup tim od Zvezde, relativno skup, nije uzeo trofej - propala sezona. Nemoj da se lažemo. Kada tamo postavite stvari i ne pravdate ih, rezultati će doći", kazao je predsjednik Srbije.

Izvor: Kurir/Marko Karović

Crvena zvezda je poslije osvojenog Kupa Radivoja Koraća ove sezone ponovo ušla u plej-in Evrolige, kao desetoplasirana, i ponovo odmah ispala, porazom od Barselone. U ABA ligi i Košarkaškoj ligi Srbije je doživjela debakl i nije uspjela ni u finale da uđe - kao i prošle godine.

KK Partizan je doživio potpuni krah već tokom zime u Evroligi i u većem dijelu sezone igrao ju je bez rezultatskog značaja. U Kupu Koraća je izgubio u polufinalu protiv Mege, u polufinalu Superlige od FMP-a, a u ABA ligi je ispustio titulu u finalu protiv Dubaija, nakon što je prethodno izbacio Zvezdu u polufinalu.

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Tagovi

KK Crvena zvezda KK Partizan

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