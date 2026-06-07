Košarkaš Hapoela iz Tel Aviva postavio je neka važna pitanja.

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Zvijezda Evrolige Elajdža Brajant je pokrenuo svoj blog gdje često komentariše dešavanja u evropskoj košarci. Iskusni as Hapoela se bavio dolaskom NBA u Evropu i pokrenuo važnja pitanja, kojima se u posljednje vrijeme bave čelnici međunarodnih takmičenja.

Jedan dio je posvetio Crvenoj zvezdi i Partizanu koji su godinama najveći košarkaški brend u Evropi zbog ogromne baze navijača i sve viralnijih snimaka atmosfere iz beogradskih arena. Brajant je postavio pitanje koliko koristi imaju srpski vječiti rivali od Evrolige, kada još uvijek nisu među akcionarima.

"Ulazak u neprijateljsku dvoranu u Beogradu je nešto što ne može da se poredi ni sa čim drugim. Kada ste igrač, onda takve večeri ne shvatate olako. Ono što je zanimljivo jeste da su Panatinaikos i Olimpijakos u Atini suvlasnici Evrolige, a Partizan i Crvena zvezda nisu. Ista energija i naelektrisana atmosfera, ali drugi odnos prema ligi. Oni nemaju trajno mjesto, pa se nameće pitanje, šta oni dobijaju zauzvrat i da li im se to finansijski isplati? O tome razmišljam cijele sezone", napisao je Elajdža.

Vidi opis Elajdža Brajant: "Razmišljam o Crvenoj zvezdi i Partizanu cijele sezone" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 17 17 / 17

Iznio je Brajant tačne brojke i oduševio ljubitelje košarke u Srbiji.

"Partizan je prošle sezone imao prosječnu posetu 19.801, što je najveći prosjek u Evroligi. Crvena zvezda je bila druga sa 18.888 gledalaca. Derbi je okupio 21.854 navijača, što je druga najveća posjeta ikada na utakmici Evrolige. Oba kluba uvijek rasprodaju dvoranu, imaju bolje rezultate na društvenim mrežama od dva najveća sportska brenda na svijetu."

Iako smatra da su Crvena zvezda i Partizan brendovi sami za sebe, kaže da im Evroliga daje vidljivost na najvećoj košarkaškoj sceni.

"Partizan i Crvena zvezda su ogromni brendovi, bez obzira na Evroligu. U Srbiji ne biraš klub, s njim se rađaš ili si partizanovac ili zvezdaš. To znaš prije nego što naučiš da hodaš. Klubovi, kao što je Partizan izvlače deblji kraj. Daju Evroligi atmosferu i navijače, a ne dobijaju vlasnički dio. Danas mislim drugačije. Oni ne gube ništa, već im Evroliga daje dodatnu vidljivost za sam brend, a nijedno domaće takmičenje ne može da im pruži kao Evroliga", zaključio je Amerikanac.

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(MONDO)