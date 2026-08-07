Rajo Valjekano sigurno neće ponuditi milione kao PSŽ ili Galatasaraj, ali Mauro Ikardi je spreman na sve samo da pobjegne.

Izvor: Instagram/mauroicardi/printscreen

Mauro Ikardi bez pomoći Vande Nare nije uspio da pronađe klub koji bi ga ozbiljno platio, pa je riješio da ode u predgrađe Madrida. On će od naredne sezone, prema pisanju španskih medija, nositi dres Rajo Valjekana gdje odlazi kao slobodan igrač.

Nakon što je poslije godina u Interu i Pari Sen Žermenu bio udarna igla Galatasaraja četiri godine, on je ispao iz konkurencije dolaskom Viktora Osimena i sada kao slobodan igrač odlazi u Rajo Valjekano. Navodno, on sa svojom novom partnerkom manekenkom i glumicom iz Buenos Airesa Ćinom Suarez već traži adekvatno mjesto za život u Madridu i želi svjež početak poslije razvoda od Vande Nare.

Sve sa Vandom se raspalo

Vidi opis Mauro Ikardi pobjegao od Vande Nare i miliona: Sa novom djevojkom otišao u radnički klub da igra za siću Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/screenshot/wanda_nara Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram/screenshot/wanda_nara Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram/screenshot/wanda_nara Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram/screenshot/wanda_nara Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram/screenshot/wanda_nara Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram/screenshot/wanda_nara Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/screenshot/wanda_nara Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram/screenshot/wanda_nara Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram/screenshot/wanda_nara Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/screenshot/wanda_nara Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram/screenshot/wanda_nara Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram/screenshot/wanda_nara Br. slika: 12 12 / 12 AD

Vanda Nara je prvobitno bila supruga argentniskog fudbalera Maksija Lopeza koji je bio Ikardijev idol. Kada su njih dvojica počeli da se druže upoznali su se Vanda i Mauro i započeli vezu. Uskoro se Vanda Nara razvela od Lopeza, udala za Ikardija i sa njim dobila dvije ćerke.

Postala je i menadžerka svom novom mužu, a u oktobru 2021. godine je ljubav pukla kada se saznalo da je Ikardi varao Vandu sa Eugenijom Suarez. Od tada vode borbe Vanda i Mauro oko staratejstva, vlasništva, nekretnina i bankovnih računa.

Rajo nikad bolji

Maleni klub iz predgrađa Madrida poznat po ljevičarskim opredjeljenjima i vjernim navijačima nikada nije imao mnogo novca i uglavnom je bio klub koji ispada iz prvog ranga i vraća se. Prošle godine su ipak napravili istorijski uspjeh i igrali su finale Konferencijske lige sa Kristal Palasom, a bili su osmi u Primeri. Najveće zvijezde u timu trenutno su Andrej Raciu, Pate Sis, Ivan Baliu, Florijan Ležen i sigurno da bi Ikardi bio apsolutno najveća zvijezda.