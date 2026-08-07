Mauro Ikardi pobjegao od Vande Nare i miliona: Sa novom djevojkom otišao u radnički klub da igra za siću

Rajo Valjekano sigurno neće ponuditi milione kao PSŽ ili Galatasaraj, ali Mauro Ikardi je spreman na sve samo da pobjegne.
Mauro Ikardi bez pomoći Vande Nare nije uspio da pronađe klub koji bi ga ozbiljno platio, pa je riješio da ode u predgrađe Madrida. On će od naredne sezone, prema pisanju španskih medija, nositi dres Rajo Valjekana gdje odlazi kao slobodan igrač.
Nakon što je poslije godina u Interu i Pari Sen Žermenu bio udarna igla Galatasaraja četiri godine, on je ispao iz konkurencije dolaskom Viktora Osimena i sada kao slobodan igrač odlazi u Rajo Valjekano. Navodno, on sa svojom novom partnerkom manekenkom i glumicom iz Buenos Airesa Ćinom Suarez već traži adekvatno mjesto za život u Madridu i želi svjež početak poslije razvoda od Vande Nare.
Sve sa Vandom se raspalo
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Vanda Nara je prvobitno bila supruga argentniskog fudbalera Maksija Lopeza koji je bio Ikardijev idol. Kada su njih dvojica počeli da se druže upoznali su se Vanda i Mauro i započeli vezu. Uskoro se Vanda Nara razvela od Lopeza, udala za Ikardija i sa njim dobila dvije ćerke.
Postala je i menadžerka svom novom mužu, a u oktobru 2021. godine je ljubav pukla kada se saznalo da je Ikardi varao Vandu sa Eugenijom Suarez. Od tada vode borbe Vanda i Mauro oko staratejstva, vlasništva, nekretnina i bankovnih računa.
Rajo nikad bolji
Maleni klub iz predgrađa Madrida poznat po ljevičarskim opredjeljenjima i vjernim navijačima nikada nije imao mnogo novca i uglavnom je bio klub koji ispada iz prvog ranga i vraća se. Prošle godine su ipak napravili istorijski uspjeh i igrali su finale Konferencijske lige sa Kristal Palasom, a bili su osmi u Primeri. Najveće zvijezde u timu trenutno su Andrej Raciu, Pate Sis, Ivan Baliu, Florijan Ležen i sigurno da bi Ikardi bio apsolutno najveća zvijezda.