Selektor Srbije oduševio Turke: Hvatao se za glavu, pa čestitao protivnicima!

Dušan Alimpijević je bio frustriran porazu Bešiktaša od Fenerbahčea u Superkupu, ali je nakon toga otišao da čestira svakom rivalu ponaosob.

Izvor: X/@AlperGocmez3

Fenerbahče je savladao Bešiktaš u "Sinand Erdem" areni u Istanbulu 72:59 i tako je došao do prvog trofeja u sezoni, Ovo je deseti Superkup Turske koji je uzela ekipa Fenera. Dušan Alimpijević i njegovi crno-bijeli "orlovi" prije svega napadački nisu mogli da pariraju.

Kod Fenerbahčea Vejd Voldvin je dao 13 poena, Brehston Ki je imao 11, a Ševon Šilds 10. Dodao je 8 Klajburn, a po 7 su imaloi Forest i Meli. Sa druge strane samo ej Džejlen Nouvel imao 13 poena, postigao je 9 Devon Dotson, 7 Skoti Vilbekin, a 7 Eudžen Omoruji.

Za MVP-a je proglašen Ševon Šilds koji je uz 10 poena imao 6 skokova i 3 asistencije, a meč je bi rešen već na poluvremenu kada je Fener došao do prednosti 46:27 koju je do kraja samo malo smanjio tim Dušana Alimpijevića.

Gospodski potez Dušana Alimpijevića

Selektor Srbije i već dugogodišnji šef struke Bešiktaša Dušan Alimpijević bio je vidno nezadovoljan. Kada se meč završio mogli smo da ga vidimo da se hvata za glavu i stavlja ruke na lice. Pogledajte taj momenat:

maç sonu Dusan Alimpijevic..pic.twitter.com/A9T1Ix9YLL — Alper Göçmez (@AlperGocmez3)September 22, 2026

Ipak na samom kraju meča je znao kako da se ophodi i da prihvati poraz. Sportski je prišao svakom igraču Fenerbahčea ponaosob i čestitao im na osvojenom trofeju pre nego što je napustio teren.

Vidheli smo ga kako nakon što se rukovao sa svim igračima protivničkgo tima skida sako i ide u svlačionicu. Pogledajte taj momenat: