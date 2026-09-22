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Kavaj Lenard konačno došao kod Rajakovića: Dobio ogroman novac, ali se zbog Darka odrekao miliona

Kavaj Lenard konačno došao kod Rajakovića: Dobio ogroman novac, ali se zbog Darka odrekao miliona

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Darko Rajaković konačno i zvanično u svom timu ima Kavaja Lenarda, a on je pristao da smanji svoje prohteve ne bi li se u Kanadi oko njega napravio što bolji tim.

Kavaj Lenard potpisao ugovor sa Toronto Reptorsima. Izvor: Frank Gunn / Zuma Press / Profimedia

Konačno je Kavaj Lenard potpisao ugovor sa Toronto Reptorsima. On je stavio paraf na dvogodišnju saradnju vrijednu 115.000.000 dolara. Uz to postoji igračka opcija da se produži ugovor za sezonu 2028/29. Tako će i zvanično stići kod Darka Rajakovića nekadašnji dvostruki MVP finala NBA.

Nakon što je napravio skandal kada se otkrilo da je "ispod žita" dobijao novac dok je nastupao za Kliperse, on je sada prihvatio da uzme manji od maksimalnog ugovora i dao je nešto veći prostor da se oko njega napravi bolji tim.

Došao je u Toronto sedam godina nakon što je u trejdu otišao u Kanadu i napravio jednu od većih NBA senzacija osvajanjem titule šampiona. Ukupno je sada dobio 11.000.000 dolara manje od maksimuma.

Reptorsi su dobili 35-godišnejg Kavaja, dok je u Kliperse otišao Brendon Ingram, Grejdi Dik i dva pika prve runde, pravo na zamjenu pika prve runde i dva pika druge runde. Sada je sve konačno gotovo i nakon sezone u kojoj je odigrao 65 mečeva i prosječno imao 27,9 poena, 6,4 skoka i 3,6 asistencija on dolazi makar košarkaški u odličnoj formi. Vidjećemo šta će sada oko njega napraviti Čačanin Darko Rajaković. 

Tagovi

Kavaj Lenard Darko Rajaković Toronto Reptors NBA liga

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