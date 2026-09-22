Marko Nikolić otkrio kako je od Luke Jovića ponovo napravio zvijer: "Trebalo mu je povjerenje"

Marko Nikolić je u Atini uspio da vrati u život Luku Jovića i on mu to vraća golovima i sjajnom igrom na terenu, tajna postoji.

Izvor: F.S./ATAIMAGES/ERDEM SAHIN/EPA

Marko Nikolić u Atini živi život iz bajke, priznao je to i sam. Veliki uspjeh AEK-a, osvojena titula, ostvaren plasman u Ligu šampiona, pa upisana i pobjeda u eliti. Ogromne zasluge za to pripadaju srpskom stručnjaku, ali i njegovom sunarodniku Luki Joviću. Uspio je da ga "probudi" i da podseti sve još jednom da ga nije slučajno doveo Real Madrid.

"Nisam ja ništa uradio, to je njegova zasluga. Izvanredan je igrač, dobar momak. Bila mu je potrebna sredina u kojoj će imati povjerenja. Dobio je to od nas, vraća povjerenje na taj način. Igrao je za Real, Milan, ne igrate u Madridu slučajno, to je znak kvaliteta bez greške", rekao je Nikolić.

Šef struke atinskog kluba ne želi da uzima zasluge na sebe. Prebacuje sve na Jovića i zna šta je bio ključ za to. Luka je ove sezone u Grčkoj na pet mečeva dao četiri gola, prošle sezone je na 29 utakmica 17 puta bio strijelac u domaćem šampionatu. Pokazao je da je goltegerski njuh i dalje tu.

"U tom smislu mu je bio potreban ambijent gdje će dobro da se osjeća, da osjeća poverenje i ljubav, osjeća to od nas u klubu i od publike. Uživa u tome, zato daje golove i igra tako. Nadam se da će ove godine dati više golova nego prošle. Pričamo često o tome sa njim, to je izazov i za njega i i za nas", poručio je Nikolić i tako potvrdio da mu je dao novi zadatak, da još više trese mreže.

"Posljednji sam koji će da baci kamen ka Partizanu"

O mnogim zanimljivim temama pričao je na "Adria football forumu" u Begradu. Između ostalog i Partizana, a teško mu pada to što je njegov bivši klub na dnu tabele Superlige Srbije.

"Pratim, zauzet sam poslom, ali pratim. Kako da ne pratim šta se dešava u našem fudbalu, posebno u Partizanu. Ljudi koji su trenutno u klubu, većina njih su moji bivši igrači iz više mandata. Poštujem ih i cijenim, na njihovoj sam strani i posljednji sam koji će da baci kamen ka njima u ovom trenutku. Naprotiv, sada kada je težak momenat mogu da računaju na moju podršku u svakom smislu. Imam kontakt sa Dankom Lazovićem, Sašom Ilićem, sa svima njima."

S obzirom da je tema Partizan, jedno od pitanja bilo je i o bivšem treneru košarkaškog kluba Željku Obradoviću koji je sada u Atini i vodi Panatinaikos.

"To su naše privatne stvari, ponekad se vidimo. Dragocjen je momenat, kada možeš da provedeš vrijeme sa takvim ljudima. Ranije sam se mnogo družio sa ljudima iz vaterpola, košarke, imam mnogo prijatelja, volim da se družim privatno. Uglavnom su teme sportske, nekad i nisu. Ali, druženja su kvalitetna uvijek. Ne idem ja u kafane često, tamo idem na neke proslave, uglavnom sam kući sa porodicom", zaključio je Nikolić.