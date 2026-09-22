logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tuča i haos na kraju meča Partizan - Novi Beograd!

Tuča i haos na kraju meča Partizan - Novi Beograd!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Vidjeli smo sjajan vaterpolo u prvom kolu regionalne lige u vaterpolu, ali nažalost ružne scene na kraju meča između Partizana Novog Beograda bacile su sjenku na meč.

Tuča i haos na kraju meča Partizan - Novi Beograd Izvor: arena 1 premium

Vaterpolisti Novog Beograda uspjeli su da se vrate nakon prvobitnog minusa i da u derbiju kola regionalne lige savladaju Partizan 11:8 (1:3, 3:2, 3:2, 4:1).

Nažalost sve je palo u vodu zbog sukoba na kraju utakmice. Vidjeli smo i na dva minuta prije kraja sukobe u bazenu, a onda smo vidjeli i udarce. Čim se završio meč krenuli su udarci u bazenu, uskakali su u bazen i rezervni igrači, a treneri su apelovali da se smire strasti. Pogledajte: 

Pogledajte

00:46
Frka na kraju derbija u vaterpolu Novi Beograd Partizan
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Kako je tekao meč?

Sjajno je počeo Partizan ovu utakmicu, poveo sa 3:1 na startu, ali je do kraja utakmice Novi Beograd uspio da dobije sve četvrtine, nadoknadi minus i pobijedi. Lagano se topila prednost Partizana sve do posljednje dionice u kojoj je sa tri gola na startu Novi Beograd preokrenuo meč.

Na 2:20 do kraja dosuđen je penal za Partizan, Vladimir Mišović ga je odbranio, ali je penal ponovljen. Kada je Mišović opet sačuvao mrežu iz peterca sve je bilo gotovo. Sa četiri promađena peterca na utakmici nije imao čemu da se nada tim Partizana. Nakon što je Ćuk pogodio za 11:7 na 1:58 do kraja videli smo koškanje igrača na terenu, ali se sve brzo smirilo i priveo se meč kraju.

Kod pobednika Nikola Kojić je dao 4 gola, Miloš Ćuk i Vasilije Martinović po 3. Kod Partizana je Stefan Todorovski imao 11 odbrana, a samo su Vuk Čonkić i Zoran Božović dali više od jednog gola - po 2. 

Šta se desilo u ostalim mečevima?

Šabac je u prvom kolu savladao Valis Vegu 16:6, Vojvodina je bila bolja od Zemuna 13:11, a Radnički je zgazio Nais 23:7. Jadran je dobio Budućnost 13:9, a čekamo meč Primorca i Budve u srijedu od 18 časova.

Tagovi

Vaterpolo tuča

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC