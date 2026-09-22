Tuča i haos na kraju meča Partizan - Novi Beograd!

Vidjeli smo sjajan vaterpolo u prvom kolu regionalne lige u vaterpolu, ali nažalost ružne scene na kraju meča između Partizana Novog Beograda bacile su sjenku na meč.

Izvor: arena 1 premium

Vaterpolisti Novog Beograda uspjeli su da se vrate nakon prvobitnog minusa i da u derbiju kola regionalne lige savladaju Partizan 11:8 (1:3, 3:2, 3:2, 4:1).

Nažalost sve je palo u vodu zbog sukoba na kraju utakmice. Vidjeli smo i na dva minuta prije kraja sukobe u bazenu, a onda smo vidjeli i udarce. Čim se završio meč krenuli su udarci u bazenu, uskakali su u bazen i rezervni igrači, a treneri su apelovali da se smire strasti. Pogledajte:

Pogledajte 00:46 Frka na kraju derbija u vaterpolu Novi Beograd Partizan Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Kako je tekao meč?

Sjajno je počeo Partizan ovu utakmicu, poveo sa 3:1 na startu, ali je do kraja utakmice Novi Beograd uspio da dobije sve četvrtine, nadoknadi minus i pobijedi. Lagano se topila prednost Partizana sve do posljednje dionice u kojoj je sa tri gola na startu Novi Beograd preokrenuo meč.

Na 2:20 do kraja dosuđen je penal za Partizan, Vladimir Mišović ga je odbranio, ali je penal ponovljen. Kada je Mišović opet sačuvao mrežu iz peterca sve je bilo gotovo. Sa četiri promađena peterca na utakmici nije imao čemu da se nada tim Partizana. Nakon što je Ćuk pogodio za 11:7 na 1:58 do kraja videli smo koškanje igrača na terenu, ali se sve brzo smirilo i priveo se meč kraju.

Kod pobednika Nikola Kojić je dao 4 gola, Miloš Ćuk i Vasilije Martinović po 3. Kod Partizana je Stefan Todorovski imao 11 odbrana, a samo su Vuk Čonkić i Zoran Božović dali više od jednog gola - po 2.

Šta se desilo u ostalim mečevima?

Šabac je u prvom kolu savladao Valis Vegu 16:6, Vojvodina je bila bolja od Zemuna 13:11, a Radnički je zgazio Nais 23:7. Jadran je dobio Budućnost 13:9, a čekamo meč Primorca i Budve u srijedu od 18 časova.