Žrijeb 22. septembra: Borac m:tel i Sloga saznali sve potencijalne protivnike u Evropskom kupu

U žrijebu će se među 64 tima naći dva bh. predstavnika.

Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Nakon što su proteklog vikenda završene sve revanš utakmice prvog kola Evropskog kupa, rukometaši banjalučkog Borca i dobojske Sloge saznali su imena svih mogućih protivnika, ukupno 32, u drugoj rundi.

Crveno-plavi će biti povlašteni prilikom žrijeba koji će se obaviti 22. septembra. Dobojlije neće imati privilegovan status, pa je tako moguć međusobni susret ova dva tima. Utakmice ove faze takmičenja igraju se 17. i 18. odnosno 24. i 25. oktobra.

Inače, već u prvom kolu od Evrope su se oprostila dva bh. predstavnika. Ekipu Vogošće je u dvomeču porazio turski Spor Toto, dok je Konjuh pretrpio neuspjeh u okršaju sa rumunskom ekipom Potaisa Turda.

POVLAŠTENI TIMOVI

Ohrid (Sjeverna Makedonija), REBUD KPR Ostrovija Ostrov Vjelkopolski (Poljska), Alkaloid (Sjeverna Makedonija), Olimpijakos (Grčka), Haukar (Island), Politehnika Temišvar (Rumunija), Borac (BiH), PLER Budimpešta (Mađarska), Trimo Trebnje (Slovenija), Runar Sandefjord (Island), Bešiktaš (Turska), Vojvodina (Srbija), Rumz JAGS Feslau (Austrija), Dukla Prag (Češka), BK-46 (Finska), Kasano Manjago SSD ARL (Italija), Povaška Bistrica (Slovačka), Gorica (Hrvatska), Vintertur (Švajcarska), Polva Serviti (Estonija), Motor (Ukrajina), Anortozis Sabjanko Famagusta (Kipar), Lovćen (Crna Gora), H71 (Farska Ostrva), Derdele Sporting Pelt (Belgija), Dragunas Klaipeda (Litvanija), Red Bojs Diferdanž (Luksemburg), Kastrioti (''Kosovo''), Kur (Azerbejdžan), A.S. SGS Rahat Hašron (Izrael), TENAKS Dobele (Letonija), KRAS Folendam (Holandija).

NEPOVLAŠTENI TIMOVI

Izlington (Velika Britanija), Butel Skoplje (Sjeverna Makedonija), AEK (Grčka), Sloga Doboj (BiH), Slovenj Gradec (Slovenija), Nerbo (Norveška), Nilufer Beledijespor (Turska), Dinamo Pančevo (Srbija), Ferthof Krems (Austrija), ROBE Zubri (Češka), IFK Helsinki (Finska), Rajmond Sasari (Italija), Bojnice (Slovačka), Fajvers Margareten (Austrija), Drama 1986 (Grčka), Dubočica (Srbija), Kališ (Poljska), Berhem (Luksemburg), Jonikos (Grčka), Istanbul Genčlik Spor Kulubu (Turska), Makabi Le Cion (Izrael), Spor Toto (Turska), Trogir (Hrvatska), MK Holon (Izrael), PAOK (Grčka), Gorenje (Slovenija), Ferlah (Austrija), Bern (Švajcarska), Mistra (Estonija), Granitas-Karis (Litvanija), Potaisa Turda (Rumunija), Eš (Luksemburg).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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