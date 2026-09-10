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Klubovi iz BiH čekaju početak lige i spremaju se za Evropu: Vogošća i Konjuh oba meča igraju u gostima

Klubovi iz BiH čekaju početak lige i spremaju se za Evropu: Vogošća i Konjuh oba meča igraju u gostima

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Prva dva bh. predstavnika na teren izlaze ovih dana.

EHF Evropski kup kad igraju Vogošća i Konjuh Izvor: Shutterstock

Dok se još uvijek čekaju zvanične informacije po pitanju početka nove rukometne sezone u BiH, nekolicina klubova mora da se okrene nastupima na evropskoj sceni.

Bosnu i Hercegovinu će u ovoj takmičarskoj godini predstavljati pet klubova u takmičenjima pod okriljem EHF. Od toga četiri "otpadaju" na Evropski kup, treće takmičenje po jačini, a dva će ovih dana ukrstiti koplja sa svojim rivalima.

Vogošća će u ponedjeljak i utorak (14. i 15. septembar) odmjeriti snage sa turskom ekipom Spor Toto, a dogovoromdva kluba obje utakmice će se igrati u Ankari, sa početkom u 16.00 časova.

U prvom kolu Evropskog kupa je i tim Konjuha, koji će igrati protiv rumunske ekipe Potaisa Turda. Kao i Vogošća, tako će i Živiničani oba susreta odraditi pred gostujućom publikom, 19. i 20. septembra sa početkom u 17.00 časova.

Pobjednici 19 dvomeča naći će se u drugoj rundi, gdje je već 45 timova, među kojima su Borac m:tel kao povlašten i Sloga Doboj kao nepovlašen tim.

Žrijeb za drugo kolo obaviće se 22. septembra.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Rukomet EHF Evropski kup RK Konjuh RK Vogošća

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