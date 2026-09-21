Najteže zbogom Luke Dončića: Slovenac se potpuno slomio na rastanku

Slovenac Luka Dončić napustio je Sloveniju i krenuo put Kalifornije.

Izvor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Luka Dončić ostavio je srceparajuću objavu na društvenim mrežama i krenuo put Kalifornije. Uskoro će početi pripreme za novu sezonu sa Los Anđeles Lejkersima, a posebna motivacija biće mu ćerkice, koje je morao da ostavi u Sloveniji.

Luka je cijelo ljeto posvetio Gabrijeli i Oliviji, a rastanak i odlazak od kuće mu jako teško padaju. Po prvi put u karijeri je propustio reprezentativne obaveze, što je dokaz da mu je u ovom momentu karijere porodica na prvom mjestu.

"Bez obzira na to gdje se nalazi tata, nema dana da niste u mom srcu", napisao je emotivni Dončić uz niz fotografija svojih miljenica.

Raskid sa vjerenicom i borba pred sudom

Iza Luke je jako teška godina, pošto je poslije raskida sa Anamarijom Goltes morao da se bori za starateljstvo nad djecom. Spekulisalo se da je Lukina nekadašnja izabranica povukla tužbu i da su sve uspjeli da riješe na ljudski način i dogovore se u podjeli starateljstva.

Djevojčice će svakako ostati da žive u Sloveniji i povremeno će viđati oca kome čitava situacija jako teško pada. Pred njim je nova sezona u NBA, a košarkaški stručnjaci nadaju se da ćemo ove godine gledati MVP Dončića.

Prošlu sezonu je završio ranije zbog povrede, ali je ljetos vrijedno radio na oporavku i vraća se spremniji nego ikada. Tokom vansezone je bio jako aktivan što se tiče Lejkersa, pošto je organizovao četvorodnevni mini-kamp za saigrače u svom rodnom gradu, Ljubljani.

Vrijeme su provodili igrajući utakmice i družeći se na terenima na kojima je on napravio svoje prve košarkaške korake i nema sumnje da je ovim osnažio timski duh Lejkersa.

Poslije odlaska Lebrona Džejmsa, odmah je prihvatio ulogu lidera i čini se da se dobro snašao. Pored toga, Luka je imao obaveze oko kluba Roma čiji je suvlasnik. Plan je da se Italijani od naredne sezone takmiče u novom takmičenju koje pokreće NBA u Evropi i za sada su stvorili poprilično jak tim koji će se nadmetati u prvoj ligi Italije i Evrokupu.

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