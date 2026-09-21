Laprovitola zalijepio šamarčinu Barseloni pred Evroligu!

Argentinski košarkaš Nikolas Laprovitola ubacio 31 poen i donio Huventudu trofej u Superkupu protiv Barselone.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Barselone su generalnu probu pred početak nove sezone u Evroligi imali u finalu španskog Superkupa, a tamo su protiv Huventuda (101:87) dobili šamarčinu od koje će obrazi da bride sve dok ne izađu na teren protiv Anadolu Efesa u prvoj rundi najkvalitetnijeg evropskog takmičenja. Zapravo, može se reći da je šamare dijelio bivši igrač Barselone, iskusni bek Nikolas Laprovitola.

Argentinski košarkaš je postigao 31 poen na ovom meču, a uz to je imao sedam asistencija i dva skoka. Šutirao je nevjerovatnih 9/13 za tri poena i tako protiv svog bivšeg kluba pokazao da je možda za njega i ove sezone bilo mjesta u Evroligi. Utjehu za to što neće biti u društvu najboljih možda će mu pružiti već sada osvojeni pehar sa Huventudom, koji je na samom početku sezone napravio iznenađenje.

Laprovitola je protiv Barselone imao pomoć Emira Sulejmanovića, a on je meč završio sa 19 postignutih poena. Njih dvojica zajedno, skoro polovinu svih Huventudovih na ovoj utakmici. Na drugoj strani parketa prednjačili su Đoel Para sa 24 i Kevin Panter sa 20 poena, ali to nije bilo dovoljno čak ni za egal meč Barselone koju bi nakon ovakvog debakla mogla da sačeka još jedna teška sezona na evropskoj sceni.

Huventud je već na kraju prve dionice imao ogromnih devet poena prednosti, pa početkom drugog perioda stigao i do 10 razlike u svoju korist, a onda u nastavku meča samo održavao tu razliku. Zanimljivo je da Barselona nijednom nije vodila na ovoj utakmici, a samo je tri puta bilo neriješeno - posljednji put na 19:19!

Kao što smo već rekli, Barseloni već za nekoliko dana predstoji meč protiv Efesa u prvom kolu Evrolige, a odmah nakon toga počinje i špansko prvenstvo. U drugom i trećem kolu Evrolige igraće protiv Dubaija i Bešiktaša, što bi mogla da budu još dva problematična meča za španski tim. Srpski klubovi neće u bliskoj budućnosti na megdan Barsi - Španci će Zvezdu dočekati 20. novembra, a Partizanu će gostovati 11. decembra.

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