Kevin Panter ponovo kapiten: "Ljudi lažu i izmišljaju, ne zanima me ono na šta ne mogu da utičem"

Kevin Panter ponovo ima tu čast da kao kapiten predvodi jedan veliki evropski tim.

Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Američki košarkaš Kevin Panter je izuzetno cijenjen kod trenera i saigrača, pa je ponovo ponio kapitensku traku. Bio je drugi kapiten stranac u istoriji Partizana, a sada je tu čast dobio i u Barseloni. Katalonski tim je ljetos pretrpio velike promjene, potpuna je nepoznanica kako će izgledati, a u jednom momentu se šuškalo da bi i Panter mogao da napusti klub.

"Čast mi je i dobro ću nositi tu ulogu. Uvijek sam veoma poštovao ulogu kapitena i razumijem šta ona znači. Biti kapiten Partizana bilo je ludo, a ovdje u Barseloni ljudi su malo drugačiji, drugačija je kultura. Ne želim previše da razmišljam o tome niti da pokušavam da radim nešto više, jer to jednostavno nije moja ličnost. Samo ću nastaviti da budem ono što jesam i da predvodim ekipu. I dalje moram novim momcima da pokažem da moram da budem lider, bilo fizički, verbalno ili na bilo koji drugi način. Pored sebe imam Đoela (Paru), Darija (Brizuelu) i Huana (Nunjeza). To je posao cijele ekipe, bez sumnje”, rekao je Panter za katalonski Sport.

Panter nije ni razmišljao o odlasku, niti je bilo kakvih turbulencija što se tiče njegovog statusa u timu. To je sada i jasno, pošto će biti prvi među jednakima.

"Apsolutno se ništa nije dogodilo. Jednostavno sam vidio da ljudi previše pričaju i pokušao sam da se tokom cijelog ljeta udaljim od interneta. Ne znam ko su ti ljudi. Ljudi su stalno pričali i sve je to bilo ludo, zato sam i objavio onaj tvit. Ljudi izmišljaju stvari i pretpostavljaju da odlazim. Ni ne obraćam mnogo pažnje na takve stvari. Nije bilo ničega što bi ukazivalo na to da bih mogao da odem."

Izvor: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

Barselona iza sebe ima jako turbulentnu sezonu, a ambicije su najveće uvijek kada govorimo o španskom gigantu.

"Uspješna sezona? Sto odsto! Borba za trofeje? Naravno! Potreban ti je plan da bi ostvario takve stvari i mislim da ga imamo. Ako ekipa želi da bude uspješna, ključni su prava mentalnost i to da uvijek zadržiš tu glad za uspjehom. Riječi ne mogu da opišu koliko mi znači što sam i dalje ovdje i koliko želim da osvajam trofeje sa Barselonom. Sve što želim jeste da izađem na teren, pokušam da dam sve od sebe i uradim najbolje što mogu kako bismo to ostvarili. Čak ni ne volim mnogo da pričam o tome. Znamo šta treba da uradimo i to je sve."

Tim je preživio totalnu rekonstrukciju, pošto je došlo čak 11 novih igrača, a otišli su igrači poput Tomaša Satoranskog, Tornikea Šengelije, Vila Klajburna.

"Iako sam znao da mnogim igračima ističu ugovori, nisam tome pridavao previše pažnje jer jednostavno nisam znao šta će se dogoditi. Ne ulažem toliko energije u stvari koje ne mogu da kontrolišem i o kojima ništa ne znam. Tako da ćemo vidjeti šta će biti."