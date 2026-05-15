logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ugledam se na Kevina Pantera": Partizan ponudio dva miliona evra po sezoni MVP-ju

"Ugledam se na Kevina Pantera": Partizan ponudio dva miliona evra po sezoni MVP-ju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Partizan je "ozbiljno zagrizao" za Armonija Bruksa i navodno mu je ponudio dva miliona evra po sezoni. Sjajnu godinu je krunisao MVP priznanjem u Italiji.

Armoni Bruks o Kevinu Panteru Izvor: ALESSIA DONISELLI / IMAGO SPORTFOTODIENST / PROFIMEDIA

Armoni Bruks proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) u Italiji. Sa prosjekom od 16 poena, 4,2 skoka i prosječnim indeksom od 14,4, američki bek je dobio individualno priznanje. Uz to je ubacio 77 trojki u ligi po čemu je na vrhu. Upravo je on prvi pik Partizana za narednu sezonu.

"Srpski klub je pojačao kontakte sa njim i želi da ga ubijedi da napusti Milano i da dođe u Beograd. Vide ga kao savršenog partnera Karliku Džounsu i nude mu dvogodišnji ugovor sa preko dva miliona evra po sezoni. Očekuje se odgovor Armanija koji mora da odluči da li je spreman da mu ponudi mnogo veću platu i da ga zadrži", navodi "Backdoor podkast".

Bruks je u Evroligi bilježio prosječno 13,1 poena, 3,5 skokova i 1,4 asistencije po utakmici. Najbolje partije u sezoni pružio je protiv Efesa (31 poen, 7/12 za tri), kao i u oba meča protiv Panatinaikosa (kod kuće 26, 8/14 za tri), pa je u gostima ubacio 24 poen (5/9 za tri).

"Ugledam se na Kevina Pantera"

U intervjuu koji je Bruks dao poslije dobijanja MVP priznanja je priznao da se ugleda na bivšeg kapitena Partizana Kevina Pantera jer igraju na istoj poziciji i slične su građe.

"Šut nije talenat koji mi je Bog dao, već nešto na čemu sam radio i razvijao godinama, još od koledža. Trudim se uvijek da širim svoj repertoar. Pomno pratim Pantera, jer smo slične visine i igramo na istoj poziciji. Naše vještine su slične. Pažljivo sam izučavao njegovu igru tokom ove dvije sezone u Milanu", rekao je Bruks.

Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bruks je završio koledž u Hjustonu, nije draftovan, pa je kroz filijalu Roketsa uspio da se probije do NBA tima. Igrao je i za Toronto, Bruklin i njihove filijale, pa je onda odlučio da ode "preko okeana" i da se oproba u Evropi.

"Mislim da imam još dosta prostora da učim u napadu, posebno kada je u pitanju čitanje situacija malo brže. Dobro igram bez lopte, mogu da koristim igru u 'pik en rolu' više. Moram da popravim i defanzivu, da pazim na utrčavanja, da čuvam igrače bolje u situacijama jedan na jedan i da im ne dozvolim da me prođu. Lijepo je što sam MVP, ali se moj život nije promijenio. Moja supruga i troje male djece su mi najvažniji, sa njima provodim najviše vremena van terena. Što se terena tiče, trudim se da igra dođe do mene, da ne forsiram ništa", zaključio je Bruks.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Armoni Bruks Kevin Panter KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC