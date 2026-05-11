Partizan dogovorio strašno pojačanje: Poslije NBA i sjajne evroligaške sezone, Amerikanac stiže kod Penjaroje

Autor Bojan Jakovljević
Partizan je vrlo blizu završavanja posla oko dovođenja Armonija Bruksa za narednu sezonu.

Armoni Bruks dolazi u Partizan Izvor: MN PRESS

Partizan je na korak od potpisivanja velikog pojačanja za narednu sezonu. U pitanju je bek Armoni Bruks koji neće nastaviti saradnju sa Olimpijom iz Milana i koji na kraju sezone postaje slobodan igrač. 

Nekadašnji NBA igrač ove sezone je u Evroligi prosječno bilježio 13,1 poen, 3,5 skokova i 1,4 asistencije po meču, a 27-godišnjak, koji ima iskustvo igranja u NBA ligi, jedan je od najboljih šutera za tri poena u elitnom evropskom takmičenju. 

Ko je Armoni Bruks?

Armoni Bruks ima 27 godina, nastupa na pozicijama beka i plejmejkera sa visinom od 191 centimetar. Nakon tri godine na koledžu Hjuston, on je ostao nedraftovan, ali se kroz nastupe u razvojnoj ligi izborio za šansu u NBA.

Igrao je za Hjuston, Toronto i Bruklin, uspio je da upiše 84 nastupa z NBA ligi, a u ruki sezoni je postizao 11,2 poena po meču uz 3,4 skoka i 1,5 asistencija. Nakon odlaska iz Bruklina, kratko je nastupao u razvojnoj ligi, pa je 2024. došao u Olimpiju iz Milana.

Čak 109 košarkaša biće slobodni u Evroligi nakon kraja ove sezone, pa će Partizan moći da bira. Ipak izgleda da je prvi pik Armoni Bruks i navodno je vrlo blizu dolaska u klub.  

