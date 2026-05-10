Maler za malerom u Partizanu: Penjaroja ne može da računa na trojicu

Poslije povrede Šejka Miltona, još loših vijesti iz crno-bijelog tabora.

Izvor: MN PRESS

KK Partizan gostuje ekipi Bosne u drugoj utakmici četvrtfinalne serije ABA lige u nedjelju od 17 časova, a trener Đoan Penjaroja ne može da računa na trojicu važnih igrača.

Crno-bijeli su objavili medicinski izvještaj neposredno pred početak duela u Sarajevu, za koji u konkurenciji neće biti Šejk Milton, Mario Nakić i Aleksej Pokuševski. Kako se navodi u saopštenju iz Humske, Milton je van tima zbog povrede koljena zadobijene u prvoj utakmici protiv Bosne. Što se tiče Nakića i Pokuševskog u pitanju su lakše povrede noge, odnosno zgloba.

Nakić samo što se vratio posle propuštenog većeg dijela sezone i odmah ga je zadesio novi peh. U crno-bijelom dresu odigrao je tek četiri meča i ponovo mora na pauzu.

Šta je sa Miltonom?

Iako klub još uvijek nije izašao u javnost sa konkretnim procjenama o pauzi, najgora povreda je srećom izbjegnuta.

"Magnetna rezonanca pokazala je da nisu stradali ligamenti koljena i to je dobra vijest jer bi onda odsustvovao mjesecima. Pomjerena mu je čašica koljena, povreda je bolna i čeka ga pauza koja će trajati minimum dvije nedjelje. Tada će uslijediti dodatni pregledi koji će odlučiti o povratku na parket", prenio je "Sportklub".

