Bosna se nada senzaciji i trijumfu nad Partizanom: "Utakmica u Beogradu odličan putokaz za nedjelju"

Sarajevski "studenti" žele pobjedu kojom bi produžili četvrtfinalnu seriju plej-ofa ABA lige.

Košarkaši Bosne pokušaće u nedjelju (17.00) da sruše Partizan u dvorani Zetra i izbore majstoricu za plasman u polufinale ABA lige. Sarajevski tim je u prvoj četvrtfinalnoj utakmici odigranoj u Beogradu (poraz 81:73) prikazao mnogo bolju partiju nego što je to bio slučaj 8. marta pred domaćom publikom. Tada su izabranici Muhameda Pašalića doživjeli debakl izgubivši razlikom od čak 40 poena (56:96), međutim, nedavni meč sa crno-bijelima daje nadu za optimizam pred sutrašnji okršaj.

"Utakmica u Beogradu je odličan putokaz i smjer za utakmicu u nedjelju. Energija, fizika i takmičarski duh bili su prisutni svih 40 minuta. Međutim, bez obzira na prvi susret, Partizan je i dalje veliki favorit. Nadam se sto većem odzivu publike, dobroj košarkaškoj predstavi i nagradi u vidu pobjede za moju ekipu jer su to zaslužili kroz sve pruženo ove sezone", rekao je trener Pašalić pred duel sa braniocem titule u ABA ligi.

U ime igrača, utakmicu je najavio Jure Zubac.

"Mislim da smo u prethodnoj utakmici pokazali da možemo fizički da pariramo Partizanu i da je to pravi put kojim bismo i u nedjelju u Sarajevu mogli da dođemo do pozitivnog rezultata. Pozvao bih navijače da dođu, da nas podrže i da zajedno pokušamo doći do pobjede u plej-ofu", riječi su krilnog igrača bh. predstavnika.

Ukoliko Bosna uspije da trijumfuje, odluka o putniku u polufinale pašće u Beogradu, a datum odigravanja utakmice i satnica biće poznati naknadno.

(mondo.ba, D. Šutvić)

