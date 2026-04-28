Velika borba i drama u "Zetri": Bosna u četvrtfinalu ABA lige protiv Partizana, Igokeu čeka popravni

Pobjedom u Sarajevu protiv Igokee, Bosna izborila plasman u četvrtfinale ABA lige.

Izvor: ABA liga j.t.d./Bosna BH Telecom/Ednan Turalić

Košarkaši Bosne slavili su protiv Igokee 80:76 u plej-inu ABA lige i plasirali se u četvrtfinale, gdje će im rival biti Partizan. Igokea će imati još jednu šansu za plasman među osam najboljih u regionalnom takmičenju, a za to mjesto boriće se protiv boljeg iz duela Spartak - Zadar. Ukoliko slavi, rival u četvrtfinalu biće joj Dubai.

U "Zetri" je viđena velika borba, ekipe su se konstantno smjenjivale u vođstvu, a na kraju su slavili sarajevski "studenti".

BOSNA - IGOKEA 80:76 (23:19, 18:28, 17:13, 22:16)

Utakmica je počela serijom Bosne 7:0, gosti su dva minuta bili bez koša, a loša serija prekinuta je tek sa linije penala, kada je Milosavljević postigao prve poene za goste. Odlično su domaći bili raspoloženi, naročito van linije 6,75, pa su za četiri minuta postigli tri trojke i otišli na dvocifrenu prednost - 15:4. Istovremeno su košarkaši Igokee promašili sve pokušaje za tri poena (0/4).

Zaigrala je zatim Igokea nešto bolje, Lazić je proradio, ali i Bes, uslijedila je serija 11:0, pa se prednost Bosne brzo istopila i gosti su stigli do 15:15. Ipak, Sarajlije su uspjele da odbiju ovaj napad, odigrali su domaći zatim bolje u finišu prve četvrtine, koju su riješili u svoju korist rezultatom 23:19.

Sredinom druge četvrtine "igosi" su stigli do prvog vođstva (32:30), a onda odigrali odlično u nastavku i poluvrijeme završili sa šest poena prednosti (47:41). Krenuo je šut tim iz Aleksandrovca, što se i te kako osjetilo u ovom kvartalu. Pjer-Luis je poentirao sa zvukom sirene i odveo Igokeu na "plus šest", najveću prednost u meču.

Dodala je Igokea gas na početku treće četvrtine i vrlo brzo stigla do dvocifrenog vođstva (53:43). Ništa u tim trenucima nije polazilo za rukom Sarajlijama. Ipak, uslijedio je period furiozne igre košarkaša Bosne, serija 11:0 i povratak prednosti. Mali broj poena okarakterisao je ovaj kvartal (samo 30 - 17:13), a u odlučujućih deset minuta gosti su ušli sa dva poena prednosti (60:58).

Činilo se da bi meč mogao biti prelomljen sredinom četvrte četvrtine, kada je Pjer-Luis trojkom odveo Aleksandrovčane do prednosti od osam poena (69:61). Za pet minuta igre domaći su ubacili samo tri poena (trojka Plamera) i činilo se da Bosna neće imati snage da se vrati.

Bosna je nešto kasnije, na tri minuta prije kraja, prišla na samo koš zaostatka, a onda je Vest pogodio sjajnu trojku za vođstvo (72:71).

Od tog momenta smjenjivale su se ekipe u vođstvu, viđena je prava rezultatska klackalica, a u finišu su više koncentracije i preciznosti imali domaći. Atić je u posljednjim trenucima napada pogodio težak šut za "plus 4" (78:74), a u posljednjih nešto manje od 11 sekundi Aleksandrovčani nisu uspjeli da ugroze rivala.

Bosna BH Telecom complete the 2nd half comeback to beat@BCIgokeaand book a spot in the 2026#ABAPlayoffs.pic.twitter.com/nWrHnUZjYr — AdmiralBet ABA League (@ABA_League)April 28, 2026

Prvi put ove sezone na Jadranu domaćin je odnio pobjedu. U prvom odmjeravanju snaga Bosna je slavila u Laktašima 73:66, da bi Igokea početkom aprila uzvratila i trijumfovala u Sarajevu 89:86. S obzirom na to da je Bosna slavila većom razlikom, to je bilo presudno za prednost domaćeg terena u plej-inu, pa je večerašnji meč odigran u "Zetri".

Najefikasniji na kraju u redovima pobjednika bio je Atić, koji je prelomio susret. Postigao je 17 poena, većinu u drugom poluvremenu, te dodao deset skokova, dok je još samo Joesar bio dvocifren. Igokei nije pomogla ni odlična partija Gavrilovića i njegovih 20 poena, Popović je dodao 12, a Pjer-Luis 10.