ABA liga saopštila: Evo kad Bosna i Igokea igraju za četvrtfinale!

Poznati su datum i satnica odigravanja utakmice.

Izvor: Ednan Turalic/E.Turalic

Sezona u ABA ligi ulazi u završnu fazu. Takmičenje u Top 8 rundi je završeno, poslije kojeg je postalo jasno da će, između ostalog, Bosna imati prednost domaćeg terena protiv Igokee m:tel u plej-inu za četvrtfinale.

Naime, prema sistemu takmičenja koji je na snazi od ove sezone, ekipe su bile podijeljene u dvije grupe po 9 timova. Četiri najbolja tima nastavljala su takmičenje u Top 8 fazi, dok je preostalih 10 moralo da se preseli u Ligu za opstanak.

Timovi plasirani od prve do šeste pozicije u Top 8 išli su direktno u četvrtfinale. Ekipe na sedmoj i osmoj poziciji razigravaju za jedno mjesto u četvrtfinalu, dok poraženi tim iz tog susreta ima još jednu šansu – protiv pobjednika duela između prvoplasiranog i drugoplasiranog tima iz plej-auta.

Prvih šest pozicija u Top 8 pripalo je Dubaiju, Partizanu, Crvenoj zvezdi, Budućnosti, Klužu i Cedevita Olimpiji, dok su na posljednja dva mjesta predstavnici Bosne i Hercegovine. S obzirom na bolji omjer u međusobnim duelima, sarajevski "studenti" imaju prednost domaćeg terena protiv Aleksandrovčana, a ABA liga je objelodanila datum i satnicu odigravanja tog meča.

Bh. rivali sastaće se, naime, u utorak (28. april) u 18.45 časova u Zetri.

Kako rekosmo, tim koji trijumfuje, igraće u četvrtfinalu i to protiv Partizana. Poraženi će novu šansu za plej-of tražiti kroz popravni ispit, ali još uvijek nije poznato ko bi mu bio rival.

Sigurno je da je najbolju poziciju u plej-autu zacementirao subotički Spartak, dok se drugi putnik u dalji krug takmičenja traži između Zadra (12-13) i FMP-a (11-14). Zadrani, koji imaju bolji omjer u međusobnim susretima, gostovaće u ponedjeljak Studentskom centru, dok će tim iz Železnika dva dana ranije dočekati Iliriju.

Pobjednik duela između dva najbolja tima izaći će na megdan poraženom predstavniku BiH u završnom činu za četvrtfinale. Ko bude slavio poslije tog meča, u četvrtfinalnoj fazi će ukrstiti koplja sa Dubaijem.

(mondo.ba, D. Šutvić)

