Igokea slavila nakon sarajevske drame, ali ne drži sudbinu u svojim rukama!

Aleksandrovčani su trijumfovali nad Bosnom u Sarajevu, ali ne razlikom većom od sedam poena, koliko je bilo potrebno za bolji omjer u međusobnim susretima.

Izvor: Ednan Turalic/E.Turalic

Košarkaši Igokee m:tel savladali su ove subote Bosnu u Sarajevu i zadržali šanse da zauzmu sedmo mjesto nakon Top 8 faze ABA lige.

Ova pozicija donosi prednost domaćeg terena u plej-inu, u kojem se sedmoplasirani tim sastaje sa osmoplasiranim i u slučaju pobjede, stiče pravo direktnog nastupa u četvrtfinalu, bez razigravanja sa jednim od timova iz plej-auta.

Izabranici Nenada Stefanovića stigli su do pobjede u Sarajevu tek nakon produžetka (86:89), s obzirom na to da je poslije 40 minuta na semaforu pisali 76:76.

Igokea m:tel je imala osjetnu prednost poslije prve četvrtine, u kojoj je bila i 12 koraka ispred domaćina. Tako se u drugo kvartal ušlo uz plus 10 za goste (14:24), na šta su "studenti" spremili odgovor u drugoj dionici. Dobili su je rezultatom 28:18, pa su dva tima pred drugih 20 minuta bila "na početku" (42:42).

Ponudile su treća i četvrta četvrtina rovovsku bitku za svaki poen, da bi na kraju, pri rezultatu 76:74 za Bosnu, Ahmad Rori dobio šansu da donese pobjedu Igokei. Fauliran je, pet sekundi prije kraja, na šutu za tri poena, ali je promašio prvo, a zatim realizovao naredna dva slobodna bacanja, pa je moralo da se igra još pet minuta.

Kada je Aleksandar Lazić zakucavanjem poveo goste do plus pet (82:87), činilo se da je otpor sarajevskog tima slomljen. Međutim, nakon tajm-auta Muhameda Pašalića, trojkom je odgovorio Edin Atić, da bi nakon grešaka Mustapića na jednoj i Janga na drugoj strani Lazić pogodio za plus 4 Igokee (85:89) pola minuta prije kraja.

Nakon tehničke greške za trenera Igokee i iskorištenog slobodnog bacanja Plamera, otvorila se šansa domaćima da izjednače i izbore još jedan produžetak. Nakon greške Lazića i ukradene lopte Joesara, Etić je šutirao za tri poena, ali nije bio precizan, pa je Igokea mogla da proslavi veliku pobjedu.

I jedni i drugi su pred posljednje kolo Top 8 faze na učinku 10-13, s tim da Bosna ima bolji omjer u međusobnim duelima, s obzirom na to da je u Laktašima trijumfovala razlikom od sedam poena (66:73).

U posljednjem kolu Igokea m:tel gostuje Cedevita Olimpiji, a ovaj meč igra se sljedeće nedjelje (19. april) sa početkom u 19.00 časova. Dan kasnije, ali od 21.00, Bosna će u Zetri odmjeriti snage sa Dubaijem.

BOSNA: Jang 19, Atić 8, Halilović 6, Šeperd 3, Delalić 5, Šalić 7, Joesar 5, Karuters 3, Vest 6, Zubac 9, Kovačević 3, Plamer 12.

IGOKEA M:TEL: Mustapić 6, Ilić, Antunović 2, Lazić 22, Rori 11, Topolović 7, Popović 18, Bes 7, Milosavljević 12, Musić 2, Jeremić 2.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!