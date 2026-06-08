Fiorentina ima novog trenera: Bivši svjetski šampion na klupi "ljubičastih"!

Osvajač svjetske titule iz 2006. godine novi je strateg tima iz Firence.

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Novi trener Fiorentine, nakon odlaska Paola Vanolija, biće Fabio Groso!

Bivši italijanski reprezentativac i osvajač Mundijala sa azurima dogovorio je dvogodišnju saradnju sa klubom sa stadiona Artemio Franki. Za kormilom će naslijediti stratega koji je uspio da ostvari primarni cilj, opstanak u eliti, iako u dobrom dijelu sezone situacija nije djelovala obećavajuće za "ljubičaste" iz Firence.

Groso (1977.) je trenersku karijeru započeo u Juventusu, radeći kao komandant mlađih kategorija. Prvi seniorski trenerski posao imao je u Bariju, koji je predvodio u sezoni 2017-18, nakon čega je na Apeninima radio i u Veroni, Breši, Frozinoneu i Sasuolu, koji je napustio prije nekoliko dana nakon dvije godine boravka na Mapeiju.

Gradio je, takođe, i internacionalno iskustvo, pa je tako vodio Sion i Lion.

Poslije igranja za Renato Kjuri i Kjeti u nižim ligama, Groso je prvi dodir sa "ozbiljnim" fudbalom imao u Peruđi, u koju je stigao 2001. godine. Rastao se sa ovim klubom početkom 2004. godine, otišavši u Palermo, poslije čega je branio boje Intera, Liona i Juventusa.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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