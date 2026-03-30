"Dušan Vlahović bio problem svima, morao sam brutalno sa njim"

Italijanski trener Ćezare Prandeli otkrio je kako je zadržao Dušana Vlahovića u Fiorentini, koja je htjela da ga se riješi jer je bio problem svima u klubu. Jedan sastanak je promijenio sve.

Bivši trener Fiorentine, Ćezare Prandeli (68), sjetio se kako je 2020. godine izgledao status Dušana Vlahovića (26) u Firenci, u njegovom mandatu na klupi Viole. Tokom "Viva El Tur" šou programa u Teatru Verdi u Firenci, otkrio je ono što do sada nije - da je bilo veoma teško sa Vlahovićem na početku.

"Kada sam stigao, Dušan Vlahović je bio problem za sve. Izgledalo je kao da mu je suđeno da ode u (niželigaša) Pizu na pozajmicu. Pitao sam upravu da mi daju 15 dana sa njim tokom pauze zbog utakmica reprezentacije. Poslije toga, pričao sam sa njima i potvrdio im da je on napadač za Fiorentinu".

Prandeli je otkrio da nisu svi bili uvjereni.

"Pitali su me nekoliko puta da li sam siguran u to, odgovorio sam im da sam apsolutno uvjeren u svoju tvrdnju", objasnio je bivši selektor Italije, kome je Fiorentina bila upravo posljednji tim, u sezoni 2020/21.

"Iznio sam pred njega brutalnu analizu"

"Predstavio sam Dušanu brutalnu analizu. Objasnio sam mu kako bi trebalo da igra u svojoj ulazi - da ne bi smio da ide 'široko' i da nikada ne bi trebalo da se povlači nazad. A, onda sam mu obećao: 'Ako budeš radio ovo što ti kažem u naredne tri utakmice, neću te izvoditi iz igre'. I poslije te tri utakmice, nikad ga više nisam izvadio iz igre", prepričao je Italijan jako bitan sastanak.

Vlahović je odmah shvatio svoju grešku.

"Šta je radio pogrešno? Borio se protiv defanzivaca, iako je trebalo da bude suprotno, da se defanzivci bore protiv njega. Kada je to shvatio, postao je standardni centarfor u Fiorentini", kazao je Prandeli.

Kako je Vlahović dospio u problem?

Dušan Vlahović prešao je iz Partizana u Firencu u januaru 2018. godine i isprva se navikavao na Italiju u selekciji do 19 godina. Za seniore je debitovao u septembru 2018, kasnije te polusezone bio je i starter, ali je i dalje igrao za mladi tim i takmičio se u "Primaveri", takmičenju omladinskih sastava.

Sljedeće sezone, 2019/20, Vlahović je dao osam golova u 34 utakmice, ali je očigledno bilo sumnje u to da li je Fiorentina pogodila sa njegovim dolaskom. A, onda je došao Prandeli i pružio mu šansu. Uzvratio mu je golom za pobjedu Fiorentine protiv Juventusa u Torinu, prvoj poslije 12 godina u gostima. Kasnije tog proljeća bio je i strijelac het-trika protiv Beneventa, a završio je sezonu sa 21 postignutim golom i sa priznanjem za najboljeg mladog igrača Serije A.

Vlahović je u narednim sezonama eksplodirao, pa je već u 2021/22 dao 20 golova u Seriji A i Kupu Italije, a Juventus je potom u januaru 2023. platio za njega čak 70 miliona evra.

