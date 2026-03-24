Dušan Vlahović nije sjedio skrštenih ruku: Pao dogovor i to kad smo se najmanje nadali

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Srpski reprezentativac produžiće ugovor sa Juventusom.

Kad će Vlahović produžiti ugovor sa Juventusom Izvor: Giuliano Marchisciano/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Srpski napadač Dušan Vlahović već dvije godine je na izlaznim vratima Juventusa, a ironija je da je obrt u pregovorima uslijedio baš dok je bio povređen. Pokazao je Vlahović privrženost "staroj dami" i oduševio trenera Lučana Spaletija, tako da je upravo Italijan insistirao da se ponovo sjedne za pregovarački sto i pronađe zajednički jezik.

Prema informacijama poznatog italijanskog novinara Italijana Nikola Skire, dogovor nikad nije bio bliže, pa se očekuje da Juventus već u narednim nedjeljama objavi vijest godine - da je produžio ugovor sa skupocjenim napadačem iz Srbije.

"Vlahović je sve bliže produžetku ugovora sa Juventusom. Bjankoneri ga smatraju ključnim igračem za budućnost i sada su 'napali' Srbina da to što prije reše, posebno jer je i sam otvoren za tu opciju ostanka. Vlahovićev prioritet u ovom trenutku je produžetak saradnje", navodi se u izvještaju italijanskog insajdera.

Što se tiče Vlahovića, nije se oglašavao na ovu temu, prethodnih nekoliko mjeseci bio je van terena zbog ozbiljne povrede, a način na koji se Juventus ponašao u tim trenucima - ubijedio ga je da je to klub njegovih snova i da ne treba da odlazi.

Za sada se u javnosti ne spominje suma o kojoj se radi, ali je izvjesno da će Vlahović dobiti manje novca nego što je to bilo po dolasku u klub. On u Juventusu ima godišnju platu od 19,44 miliona evra (bruto, bez uračunatog poreza), a u prvi mah nije bio zainteresovan da pristane na smanjenje zarade.

S obzirom na to da će pristati na manju platu, Vlahović ima uslov da dobije "bonus na ruke" po potpisu novog ugovora, koji neće biti mali, pa će se time kompenzovati ta promjena u njegovoj zaradi.

Vlahović inače igra za Juventus od 2022. godine i ove sezone je odigrao 18 utakmica postigavši šest golova.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dušan Vlahović fudbal Juventus

