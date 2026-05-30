Poznat nasljednik Nenada Lalatovića u Novom Pazaru

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Novi trener Novog Pazara biće Strahinja Pandurović, pomoćnik brojnih Partizanovih trenera tokom prethodnih godina.

strahinja pandurovic novi trener fk novi pazar Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Novi Pazar nedavno se veoma emotivno rastao sa Nenadom Lalatovićem, kojem nije mogao da garantuje budžet dovoljan za sam vrh tabele. Činilo se tada da će klub napraviti mali zaokret i okrenuti se jeftinijim rješenjima na tržištu pred sezonu koja će biti veoma važna u srpskom fudbalu, ali vjerovatno niko nije mogao da zamisli debitanta na klupi - Strahinju Pandurovića (36).

Godinama je Strahinja Pandurović bio dio Partizanovog sistema, a na klupu Novog Pazara stiže iz mlade reprezentacije Srbije. Ujedno, ovo će mu biti prilika da svoje trenerske zamisli predstavi širokim narodnim masama jer će po prvi put raditi kao šef stručnog štaba u Superligi Srbije, a tek drugi put u karijeri samostalno voditi tim.

Tokom dosadašnje trenerske karijere Strahinja Pandurović je bio pomoćnik u stručnom štabu Partizana, gdje je sarađivao sa Aleksandrom Stanojevićem, Savom Miloševićem, Gordanom Petrićem, Zoranom Mirkovićem, Igorom Duljajem, Ilijom Stolicom i Žarkom Lazetićem. Samostalno je vodio Teleoptik, a zatim Zoranu "Bati" Mirkoviću bio pomoćnik i na klupi reprezentacije Srbije do 21 godine.

Strahinja Pandurović je sin Gorana Pandurovića, legendarnog golmana Slobode iz Užica i Partizana. Na golu crno-bijelih proveo je šest godina, a nakon što je u francuskom Renu završio igračku karijeru vratio se u Srbiju i posvetio trenerskom poslu. Pandurović je bio pomoćni trener u Radu, trener golmana u Partizanu i reprezentaciji Srbije, a zatim i pomoćnik Peking Guanu, Makabiju iz Haife, drugom klubu iz Pekinga, Partizanu i Sportingu iz Hihona. Sarađivao je sa Aleksandrom Stanojevićem i Miroslavom Đukićem.

