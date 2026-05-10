Navijači Novog Pazara se oglasili o zapaljenom autobusu: "Dužnost nam je da iznesemo istinu"

Autor Nebojša Šatara
Navijači Novog Pazara oglasili su se poslije snimka zapaljenog autobusa i tvrde da je bila u pitanju baklja i da je sve u redu.

navijaci novog pazara tvrde da se nije zapalio autobus Izvor: Instagram/indeksonline_rs

Novi Pazar je na "Marakani" pobijedio Crvenu zvezdu (2:1) i poslije te utakmice dogodio se incident. U javnosti se pojavio snimak na kom se vidi da se zapalio autobus u kom su bili navijači koji su se vraćali poslije trijumfa kući. Šta se dogodilo? Oglasili su se upravo navijači na društvenim mrežama.

"Povodom snimka koji je procurio u javnost, gdje je navedeno da se zapalio autobus, dužnost nam je da iznesemo istinu i demantujemo te navode. Prilikom velike i istorijske pobjede došlo je do velikog slavlja. Kako na stadionu, tako i u autobusu gdje je nesrećnim slučajem baklja ispala i zapalila se", stoji u obrazloženju "Ekstrema Novi Pazar".

Naglašavaju da nije bilo ni materijalne štete, već da je dim bi problem.

"Ponavljamo da se autobus nije zapalio, već baklja i da ona nije napravila nikakvu materijalnu štetu. Najveći problem bio je dim koji je uslijedio poslije. Bogu hvala, svi su dobro, zdravi smo se vratili u naš grad. Molili bismo sve medije da sljedeći put provjere prije nego što objave nešto što se vezuje za našu navijačku grupu", zaključuje se u saopštenju.

