Navijači Novog Pazara se oglasili o zapaljenom autobusu: "Dužnost nam je da iznesemo istinu"

Navijači Novog Pazara oglasili su se poslije snimka zapaljenog autobusa i tvrde da je bila u pitanju baklja i da je sve u redu.
Novi Pazar je na "Marakani" pobijedio Crvenu zvezdu (2:1) i poslije te utakmice dogodio se incident. U javnosti se pojavio snimak na kom se vidi da se zapalio autobus u kom su bili navijači koji su se vraćali poslije trijumfa kući. Šta se dogodilo? Oglasili su se upravo navijači na društvenim mrežama.
"Povodom snimka koji je procurio u javnost, gdje je navedeno da se zapalio autobus, dužnost nam je da iznesemo istinu i demantujemo te navode. Prilikom velike i istorijske pobjede došlo je do velikog slavlja. Kako na stadionu, tako i u autobusu gdje je nesrećnim slučajem baklja ispala i zapalila se", stoji u obrazloženju "Ekstrema Novi Pazar".
Naglašavaju da nije bilo ni materijalne štete, već da je dim bi problem.
"Ponavljamo da se autobus nije zapalio, već baklja i da ona nije napravila nikakvu materijalnu štetu. Najveći problem bio je dim koji je uslijedio poslije. Bogu hvala, svi su dobro, zdravi smo se vratili u naš grad. Molili bismo sve medije da sljedeći put provjere prije nego što objave nešto što se vezuje za našu navijačku grupu", zaključuje se u saopštenju.
