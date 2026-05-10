Nenad Lalatović o uslovu ostanka u Novom Pazaru: "Zvezda ima 100 miliona, mi najmanji budžet u ligi"

Nenad Lalatović je poslije pobjede Novog Pazara protiv Crvene zvezde pričao o razlici u budžetima i uslovima za ostanak u klubu.

Novi Pazar je poslije preokreta pobijedio Crvenu zvezdu na Marakani (2:1). Nenad Lalatović je emotivno sve to proslavio na terenu, pa je i u razgovoru sa novinarima poslije meča pričao o raznim temama. Kako o ovoj utakmici i trijumfu, tako i o sezoni i problemima koje je imao od kada je došao u klub.

"Sjajni su utisci, ostavili smo srce na terenu, taktički besprijekorno smo odigrali. Igrači su ispoštovali sve što sam tražio i kada se ovako bore... Prije meča sam im rekao da je ovo prilika da pokažu koliko vole Pazar, da nemaju strah ni od koga i da ako treba da povrede sebe da bismo dobili meč. Nisu se štedili", rekao je Lalatović.

I prije utakmice je pričao o razlici u budžetu dva tima, sada je to ponovio i poslije duela.

"Zvezda ima budžet od 100 miliona, mi imamo milion. Naše plate su po četiri-pet hiljada, oni imaju po milion. Zvezda je izvela najjači sastav, ali ne igraju uvijek pare. Ponekad igra i srce. Moji igrači su ostavili srce na terenu, zasluženo pobijedili i čestitam im na tome. Duša me boli jer mi se povrijedilo četiri-pet igrača. Sada bismo igrali Evropu, dočekalo bi nas 100.000 ljudi u Pazaru. Ali bez četiri standardna igrača i sa 13-14 fudbalera na treningu koliko imam, ovo je čudo."

"Ovo je Srbija, kad izgubiš j**u ti mater"

Imao je samo riječi hvale i na račun rivala i Dejana Stankovića, svjestan je da ovaj trijumf ima veliki značaj za izlazak iz rezultatske krize.

"Nije lako igrati protiv Zvezde, vidite kakav sastav imaju, sjajnog trenera, Upravu kluba, sve uslove da gaze redom. Ne treba da letimo, jer ni oni nisu imali dan, da su ga imali bilo bi nam teže. Ovo je dan da se radujemo, ali kada izgubimo sljedeću utakmicu svi će da me vrijeđaju. Ovo je Srbija, kad pobijediš svi te dižu u nebesa, kad izgubiš j**u ti mater. Ponavljam, ubijeđen sam da bismo igrali u Evropi da mi se nisu povrijedila četvorica standardnih igrača, iako imamo najmanji budžet u ligi."

Da li ostaje u Pazaru?

Jedno od pitanja za Lalatovića bilo je i o ostanku u Novom Pazaru i da li će biti trener i naredne sezone.

"Navijači žele da ostanem, želim to i ja. Ali, već sam rekao - ostaću ako budem imao budžet da se suprotstavim i Zvezdi i Partizanu. Kad si sirotinja, teško je igrati protiv bogataša, kada imate 50-70 puta manji budžet kako da se suprotstavite? Ako budemo imali budžet da se pojačamo, da konkurišemo za Evropu, ostaću. Ne treba da mi se diže spomenik, ovo je fudbal i svako svakoga može da pobijedi."

Prokomentarisao je i predstojeće finale Kupa Srbije u kom će igrati dva kluba koja je vodio - Zvezda i Vojvodina.

"Zvezdi želim isto što i sebi, grupnu fazu Lige šampiona i titulu. U finalu Kupa igraju dva tima koja volim - igračka majka Crvena zvezda i trenerska majka Vojvodina. Imam najviše pobjeda u istoriji kluba iz Novog Sada, najtrofejniji sam trener i tamo stoji moja slika i dalje. Znam da neki jedva čekaju da je skinu, a da li će je skinuti vidjećemo u srijedu. Ko god da pobijedi, meni će na neki način biti drago", zaključio je Lalatović.

