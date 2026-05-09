logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lalatović pobijedio Zvezdu poslije 9 godina

Lalatović pobijedio Zvezdu poslije 9 godina

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Iskusni trener Nenad Lalatović ima četiri pobjede protiv Crvene zvezde u karijeri.

Lalatović pobijedio Crvenu zvezdu nakon 9 godina Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Novog Pazara šokirali su Crvenu zvezdu u Beogradu, pošto su nakon preokreta stigli do pobjede (1:2) nad aktuelnim šampionom Srbije. Trener Nenad Lalatović bio je veoma emotivan zbog pobjede svoje ekipe, a zanimljivo je da je ovo tek četvrti trijumf iskusnog stručnjaka protiv kluba čiji je kapiten i trener svojevremeno bio.

Nenad Lalatović je u dosadašnjem dijelu trenerske karijere čak 27 puta vodio mečeve protiv Crvene zvezde, a četvrti trijumf upisao je nakon stvarno dugačke pauze! Prethodni put pobedio je crveno-bijele prije tačno devet godina, u revanš meču polufinala Kupa Srbije, kada je sjedio na klupi Čukaričkog. Taj meč se igra baš na današnji dan, 9. maja 2017. godine.

Tim Miodraga Božovića stekao je ubjedljivu prednost u prvom meču (4:1), pa je revanš bio samo formalnost. Pogodili su Damijen Le Talek i Ričmond Boaći (dva puta), dok je i Đorđe Đurić postigao autogol koji je upisan Zvezdi. Za Čukarički je u prvom meču pogodio Saša Jovanović i to je bila nada, ali... Ni gol Ognjena Ožegovića u revanšu, pa autogol Nemanje Milića, nisu bili dovoljni. Ričmond Boaći je stavio tačku na ovaj dvomeč i posljednju Lalatovićevu pobjedu nad Zvezdom - sve do danas.

Od tada je Nenad Lalatović na čak 17 mečeva vodio ekipe protiv Crvene zvezde i samo jednom je izbjegao poraz. Pored 16 neuspjeha treba pomenuti i meč iz novembra 2018. godine, kada je u Nišu bilo 2:2 na utakmici Radničkog i Crvene zvezde. Bio je to jedan od samo dva remija koje je Lalatović izborio na čak 27 mečeva protiv Zvezde.

A počelo je potpuno drugačije... Na debitantskom meču je vodio Voždovac do pobjede nad Zvezdom (1:0) u septembru 2013. godine, pa je nakon dva poraza kao trener Napretka i Borca sa klupe Vojvodine "vezao" remi i pobjedu. Nakon prvi pet mečeva imao je dvije pobjede, remi i dva poraza protiv tima u kojem je proveo veliki dio igračke karijere, a u kojem je pekao i trenerski zanat tokom jedne sezone. Možda je ovo najava neke nove serije Nenada Lalatovića...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Novi Pazar fudbal treneri Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC