Lalatović pobijedio Zvezdu poslije 9 godina

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Novog Pazara šokirali su Crvenu zvezdu u Beogradu, pošto su nakon preokreta stigli do pobjede (1:2) nad aktuelnim šampionom Srbije. Trener Nenad Lalatović bio je veoma emotivan zbog pobjede svoje ekipe, a zanimljivo je da je ovo tek četvrti trijumf iskusnog stručnjaka protiv kluba čiji je kapiten i trener svojevremeno bio.

Nenad Lalatović je u dosadašnjem dijelu trenerske karijere čak 27 puta vodio mečeve protiv Crvene zvezde, a četvrti trijumf upisao je nakon stvarno dugačke pauze! Prethodni put pobedio je crveno-bijele prije tačno devet godina, u revanš meču polufinala Kupa Srbije, kada je sjedio na klupi Čukaričkog. Taj meč se igra baš na današnji dan, 9. maja 2017. godine.

Tim Miodraga Božovića stekao je ubjedljivu prednost u prvom meču (4:1), pa je revanš bio samo formalnost. Pogodili su Damijen Le Talek i Ričmond Boaći (dva puta), dok je i Đorđe Đurić postigao autogol koji je upisan Zvezdi. Za Čukarički je u prvom meču pogodio Saša Jovanović i to je bila nada, ali... Ni gol Ognjena Ožegovića u revanšu, pa autogol Nemanje Milića, nisu bili dovoljni. Ričmond Boaći je stavio tačku na ovaj dvomeč i posljednju Lalatovićevu pobjedu nad Zvezdom - sve do danas.

Od tada je Nenad Lalatović na čak 17 mečeva vodio ekipe protiv Crvene zvezde i samo jednom je izbjegao poraz. Pored 16 neuspjeha treba pomenuti i meč iz novembra 2018. godine, kada je u Nišu bilo 2:2 na utakmici Radničkog i Crvene zvezde. Bio je to jedan od samo dva remija koje je Lalatović izborio na čak 27 mečeva protiv Zvezde.

A počelo je potpuno drugačije... Na debitantskom meču je vodio Voždovac do pobjede nad Zvezdom (1:0) u septembru 2013. godine, pa je nakon dva poraza kao trener Napretka i Borca sa klupe Vojvodine "vezao" remi i pobjedu. Nakon prvi pet mečeva imao je dvije pobjede, remi i dva poraza protiv tima u kojem je proveo veliki dio igračke karijere, a u kojem je pekao i trenerski zanat tokom jedne sezone. Možda je ovo najava neke nove serije Nenada Lalatovića...

