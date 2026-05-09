Srdačan susret dvojice trenera: Pogledajte pozdrav Nenada Lalatovića i Dejana Stankovića

Peto kolo plej-ofa Superlige Srbije donosi meč Crvene zvezde i Novog Pazara u Beogradu, a to je prilika da snage odmjere dvojica nekadašnjih kapitena crveno-bijelih. Povratnik na klupu Crvene zvezde Dejan Stanković dočekao je na stadionu "Rajko Mitić" Nenada Lalatovića, kojem je ovaj stadion izuzetno dobro poznat - jer je na njemu proveo godine i kao igrač i kao trener.

Treneri Dejan Stanković i Nenad Lalatović srdačno su se pozdravili pred meč u 35. kolu Superlige.

Biće ovo drugi međusobni okršaj Stankovića i Lalatovića od kako se trener Crvene zvezde vratio u srpski fudbal. Prethodna utakmica igrana je u Novom Pazaru u okviru četvrtfinala Kupa Srbije, a tada je Zvezda upisala pobjedu (2:0) i nastavila takmičenje. Tokom prvog Stankovićevog mandata na klupi Zvezde, protiv Nenada Lalatovića vodio je četiri meča i ostvario maksimalan učinak na utakmicama Superlige.

Lalatović je u tom periodu tri puta igrao protiv Zvezde kao trener Vojvodine i jednom kao trener kragujevačkog Radničkog, ali nijednom nije uspio da otkine bodove bivšem klubu. Tokom bogate trenerske karijere Lalatović ima čak 26 mečeva protiv Crvene zvezde, uz učinak od tri pobjede, dva remija i 21 poraza.

