logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srdačan susret dvojice trenera: Pogledajte pozdrav Nenada Lalatovića i Dejana Stankovića

Srdačan susret dvojice trenera: Pogledajte pozdrav Nenada Lalatovića i Dejana Stankovića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Treneri Dejan Stanković i Nenad Lalatović se srdačno pozdravili pred meč Crvena zvezda - Novi Pazar.

Pozdrav dejana stankovica I nenada lalatovica Izvor: arena 1 premium

Peto kolo plej-ofa Superlige Srbije donosi meč Crvene zvezde i Novog Pazara u Beogradu, a to je prilika da snage odmjere dvojica nekadašnjih kapitena crveno-bijelih. Povratnik na klupu Crvene zvezde Dejan Stanković dočekao je na stadionu "Rajko Mitić" Nenada Lalatovića, kojem je ovaj stadion izuzetno dobro poznat - jer je na njemu proveo godine i kao igrač i kao trener.

Treneri Dejan Stanković i Nenad Lalatović srdačno su se pozdravili pred meč u 35. kolu Superlige. Pogledajte kako je izgledalo pred meč Crvene zvezde i Novog Pazara:

Biće ovo drugi međusobni okršaj Stankovića i Lalatovića od kako se trener Crvene zvezde vratio u srpski fudbal. Prethodna utakmica igrana je u Novom Pazaru u okviru četvrtfinala Kupa Srbije, a tada je Zvezda upisala pobjedu (2:0) i nastavila takmičenje. Tokom prvog Stankovićevog mandata na klupi Zvezde, protiv Nenada Lalatovića vodio je četiri meča i ostvario maksimalan učinak na utakmicama Superlige.

Lalatović je u tom periodu tri puta igrao protiv Zvezde kao trener Vojvodine i jednom kao trener kragujevačkog Radničkog, ali nijednom nije uspio da otkine bodove bivšem klubu. Tokom bogate trenerske karijere Lalatović ima čak 26 mečeva protiv Crvene zvezde, uz učinak od tri pobjede, dva remija i 21 poraza.

Bonus video:

Pogledajte

01:00
Zvezda pobedila Partizan 3:0 i osvojila titulu!
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nenad Lalatović Dejan Stanković FK Crvena zvezda FK Novi Pazar Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC