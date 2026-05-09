Crvena zvezda se oprostila od legendarnog Cveleta

Održan je minut ćutanja u čast nedavno preminulog Vladimira Cvetkovića Cveleta.

Fudbaleri Crvene zvezde i Novog Pazara sastaju se u petom kolu plej-ofa Superlige Srbije, a prije početka utakmice održan je minut ćutanja u čast legendarnog Vladimira Cvetkovića koji je preminuo 6. maja.

Crveno-bijeli su izašli na teren u majicama posvećenim Cveletu, i tako još jednom odali počast čovjeku koji je bio dio najvećih uspjeha Crvene zvezde.

Upisao se u istoriju KK Crvena zvezda kao igrač, dok je na Marakani ostavio veliki trag kao funkcioner. Cvetković će biti sahranjen u utorak u 14 časova, porodičnoj grobnici na Novom groblju, prema želji svoje porodice i najbližih.

Opelo će početi pola sata ranije, u 13.30 časova. Istog dana, od 11 časova, na stadionu "Rajko Mitić" biće održana komemoracija na kojoj će se FK Crvena zvezda oprostiti od svog legendarnog generalnog sekretara, kao i legende KK Crvena zvezda.

