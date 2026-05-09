logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda se oprostila od legendarnog Cveleta

Crvena zvezda se oprostila od legendarnog Cveleta

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Održan je minut ćutanja u čast nedavno preminulog Vladimira Cvetkovića Cveleta.

Crvena zvezda se oprostila od Vladimira Cvetkovića Izvor: arena 1 premium

Fudbaleri Crvene zvezde i Novog Pazara sastaju se u petom kolu plej-ofa Superlige Srbije, a prije početka utakmice održan je minut ćutanja u čast legendarnog Vladimira Cvetkovića koji je preminuo 6. maja.

Crveno-bijeli su izašli na teren u majicama posvećenim Cveletu, i tako još jednom odali počast čovjeku koji je bio dio najvećih uspjeha Crvene zvezde.

Upisao se u istoriju KK Crvena zvezda kao igrač, dok je na Marakani ostavio veliki trag kao funkcioner. Cvetković će biti sahranjen u utorak u 14 časova, porodičnoj grobnici na Novom groblju, prema želji svoje porodice i najbližih.

Opelo će početi pola sata ranije, u 13.30 časova. Istog dana, od 11 časova, na stadionu "Rajko Mitić" biće održana komemoracija na kojoj će se FK Crvena zvezda oprostiti od svog legendarnog generalnog sekretara, kao i legende KK Crvena zvezda.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Vladimir Cvetković fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC