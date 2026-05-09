Dejan Stanković pobjesnio: "Neki igrači su zalutali u Crvenu zvezdu"

Dragan Šutvić
Dejan Stanković je kritikovao igrače Crvene zvezde poslije poraza od Novog Pazara, ističući loš pristup i potrebu za promjenama.

Dejan Stanković poslije utakmice Crvena zvezda Novi Pazar Izvor: TV Arena sport

Crvena zvezda je odigrala vrlo loš meč i doživjela poraz na stadionu "Rajko Mitić" od Novog Pazara poslije preokreta. Bio je to prvi trijumf Pazaraca u istoriji na Zvezdinom terenu i došao je poslije preokreta u poslednjih petnaestak minuta preko Kotzebea i Daude (2:1).

Zbog lošeg pristupa svojih igrača, Dejan Stanković je bio izuzetno nezadovoljan i kritikovao je fudbalere, prije svega one koji su ušli u igru.

"Znaš kako, htjeli smo sa minimalnim opterećenjem da dođemo do maksimalnog učinka. Ne ide. Izmjene u nastavku nam ništa nisu donijele, odmogle su, stali smo i nestali", rekao je Dejan Stanković poslije čega je povisio ton i poslao jasnu poruku svojim fudbalerima.

"Treba svi da se zapitamo ko može, ko ne može. Ja se to pitam već dva mjeseca. Ima neko ko je zalutao ovdje. Sigurno je zalutao. Znam ko će igrati u finalu Kupa. Htio sam da neko ko nije igrao igra, ko tada neće igrati. Sad nam je teže pred finale, ali treba da budemo pametni. Nije drama, mi smo već osvojili titulu, ali dobili smo takve batine danas, nismo odgovorili ni na šta. Pustili smo da tako ide utakmica", dodao je Stanković.

"Ja bih na terenu reagovao drugačije da sam bio. Lijepa škola za naše igrače, mlade, starije, domaće, strance....", poručio je Stanković koji je čestitao Pazarcima pobjedu.

Podsjetimo, finale Kupa Srbije igra se 13. maja u Loznici i tamo ćemo gledati duel Crvene zvezde i Vojvodine.

