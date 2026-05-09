Crvena zvezda doživjela poraz na "Marakani" od Novog Pazara (1:2) poslije velikog preokreta tima Nenada Lalatovića u posljednjih petnaestak minuta.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda odigrala je najslabiji meč ove sezone pod Dejanom Stankovićem i doživjela poraz od Novog Pazara. Poslije preokreta u poslednjih petnaestak minuta, Pazarci su došli do prve pobjede na stadionu "Rajko Mitić" - 1:2.

Nakon ne naročito zanimljivog prvog poluvremena, Marko Arnautović je u 53. minutu istrčao pred Samčovića i savladao ga, da bi potom Novi Pazar preuzeo kontrolu i iskoristio "uspavanost" domaćina. Prvo je Kotzebe u 75. minutu postigao gol sa pet metara poslije kornera, da bi Dauda u prvom minutu nadoknade sa ivice kaznenog donio preokret gostima.

Na tabeli Superlige neće se mnogo toga promijeniti, pošto je Zvezda već šampion, a Novi Pazar ne može u Evropu, međutim i te kako će imati uticaj na dvije ekipe i njihove trenere koji su s potpuno drugačijim utiskom otišli sa utakmice.

Vidi opis Lalatović pobijedio Zvezdu: Šokantan preokret Novog Pazara na "Marakani" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!