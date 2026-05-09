Lalatović pobijedio Zvezdu: Šokantan preokret Novog Pazara na "Marakani"

Dragan Šutvić
Crvena zvezda doživjela poraz na "Marakani" od Novog Pazara (1:2) poslije velikog preokreta tima Nenada Lalatovića u posljednjih petnaestak minuta.

Crvena zvezda odigrala je najslabiji meč ove sezone pod Dejanom Stankovićem i doživjela poraz od Novog Pazara. Poslije preokreta u poslednjih petnaestak minuta, Pazarci su došli do prve pobjede na stadionu "Rajko Mitić" - 1:2.

Nakon ne naročito zanimljivog prvog poluvremena, Marko Arnautović je u 53. minutu istrčao pred Samčovića i savladao ga, da bi potom Novi Pazar preuzeo kontrolu i iskoristio "uspavanost" domaćina. Prvo je Kotzebe u 75. minutu postigao gol sa pet metara poslije kornera, da bi Dauda u prvom minutu nadoknade sa ivice kaznenog donio preokret gostima.

Na tabeli Superlige neće se mnogo toga promijeniti, pošto je Zvezda već šampion, a Novi Pazar ne može u Evropu, međutim i te kako će imati uticaj na dvije ekipe i njihove trenere koji su s potpuno drugačijim utiskom otišli sa utakmice.

