Novi Pazar o odlasku trenera Nenada Lalatovića: "Nismo mogli da ispoštujemo njegove zahtjeve"

Trener Nenad Lalatović napušta Novi Pazar na kraju sezone.

Činilo se da su idealna kombinacija, ali nije dugo potrajalo! Fudbalski klub Novi Pazar i iskusni trener Nenad Lalatović završavaju saradnju na kraju tekuće sezone, u kojoj nisu uspjeli da izbore evropske kvalifikacije. Vijest o Lalatovićevom odlasku iz Novog Pazara stigla je ranije u toku dana, a zatim je na konferenciji za medije i potvrđena.

Rastanak sa Lalatovićem potvrdio je generalni direktor Fikret Međedović. On je pozvao sve u Novom Pazaru da se u velikom stilu oproste od trenera koji je ovom gradu i klubu pokazao apsolutno poštovanje tokom prethodnih nekoliko mjeseci u kojima je bio šef stručnog štaba.

"Meni je drago da sam tu sa vama, nisam slučajno tu, jer onog trenutka kada je Nenad Lalatović rekao je da mu je najbitnije kako će biti ispraćen iz Novog Pazara. Biće onako kako i dolikuje, u velikom stilu. Sazvali smo konferenciju iz razloga da ljudima predstavimo viziju kluba i zbog čega nije došlo do nastavka saradnje. Nismo mogli da ispoštujemo finansijske zahtjeve Nenada Lalatovića, nismo mogli da mu obećamo budžet sa kojim bi on jurio Evropu i prve tri pozicije. U ovom trenutku Novi Pazar ne može da ima tri miliona budžet, ni dva miliona... Moramo da nastavimo da poslujemo racionalno i domaćinski", rekao je Fikret Međedović, generalni direktor kluba.

Tako se mandar Nenada Lalatovića u Novom Pazaru završava nakon manje od četiri mjeseca i nakon samo 16 utakmica koje je iskusni trener vodio. Na prvih 15 utakmica na klupi Novog Pazara trener Nenad Lalatović je ostvario pet pobjeda, četiri remija i šest poraza. Posljednji meč na klupi biće mu gostovanje Vojvodini u 37. kolu Superlige Srbije.

Šta je Lalatović tražio od Novog Pazara?

Cilj Novog Pazara bio je izlazak na evropsku scenu drugu godinu u nizu, ali zbog skraćene rotacije i izostanka važnih igrača to nisu uspjeli da ostvare u finišu tekuće sezone. Da bi bili konkurentiji naredne takmičarske godine, Nenad Lalatović je imao u planu da angažuje veliki broj igrača.

"Tačno znam na koga mogu da računam, a na koga ne. Ovdje može da ostane 10 igrača, svi drugi da dobiju ispisnice i da nastave dalje, jer nemaju kvalitet za Pazar. Njih 10 igrača imaju, ostali nemaju, uprava to zna. Pazar će sigurno ispasti iz lige ako ne dovede 10 kvalitetnih igrača. Budžet mora da se napravi, igrači danas traže velike plate. Moramo da platimo petorici igrača minimum po 10.000 evra mjesečno, moraju da od toga bar 30 odsto dobiju na ruke i niko neće doći u Pazar bez tih para. Ako to ne budemo imali - prvi smo kandidati da ispadnemo iz lige sljedeće sezone. Imamo 10 igrača koji zaslužuju da budu ovdje, ostali su tu da treniraju i da popune broj", rekao je Lalatović o situaciji u Novom Pazaru.

Planirao je Nenad Lalatović da zadrži samo desetoricu fudbalera i da na toj bazi gradi tim za narednu sezonu. Činilo mu se da je ekipi potrebno mnogo promjena kako bi se borila za neku od prve tri pozicije na tabeli Superlige naredne sezone. Najavljivao je Lalatović da će oni koji budu štedili ispasti iz lige, jer se očekuje da i naredne sezone šest timova pređe u niži rang takmičenja.

"Da li ostati ili ne ostati? Da li možemo sljedeće sezone uopšte da dovedemo 10 novih igrača, to trener treba da uigra i da ima za prvo kolo. Ako mi dovedu igrača 10 dana pred prvenstvo, oni su nespremni, bili su na plaži, na moru, dok ih spremim, moja je glava otišla. Neću ih imati. Ona ekipa koja bude dobro selektirana i koja već sada ima kostur, imaće sljedeće sezone značajnu ulogu u srpskom fudbalu, oni koji budu gledali kako da uštede sljedeće sezone će ispasti iz lige", rekao je Lalatović.

