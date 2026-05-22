Novak Đoković neće da učestvuje u "igricama" pred Rolan Garos: "Nisam dio bojkota"

Srpski teniser Novak Đoković je spreman za nastup na Rolan Garosu gdje će pokušati da osvoji četvrtu grend slem titulu.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković obratio se na konferenciji za medije pred start Rolan Garosa. On takmičenje na drugom grend slemu u sezoni otvara protiv Francuza Đovanija Mpeši Perikara, a taj meč je na programu u nedjelju. Srpski as je istakao da je spreman za najveće napore i osvrnuo se na najveće rivale - Janika Sinera i povrijeđenog Karlosa Alkaraza.

Dio tenisera je odlučio da bojkotuje medije na Rolan Garosu, ali Novak nije među njima. On smatra da se time ništa neće postići povodom poboljašanja uslova na ATP i WTA turu, te je poslao poruku ujedinjenja.

"Nisam dio toga. Ne mogu da komentarišem, zaista. Mogu da se zauzimam za prava igrača kao i do sada, a ne samo za najbolje igrače, već i za one nižeg ranga. Ne donosim odluke, ne učestvujem, samo radim kao i do sada. Treba da učimo od golfera i da budemo ujedinjeni. Sada je vrijeme za to", rekao je Đoković.

U kakvoj je formi? "Grend slemovi su mi prioritet. Uvijek će biti tako. Radim sve što mogu da budem u dobroj formi i da odigram najbolje moguće tokom pet setova za te dvije nedelje turnira. Vidjećemo da li će to biti moguće. Htio sam da igram u Rimu, htio sam u Indijan Vels, ali mi tijelo nije dozvolilo. Trebalo mi je to, ali sam sada uspio da se spremim i stigao na Rolan Garos", rekao je Novak.

Osvrnuo se na neigranje Karlosa Alkaraza koji će osim Rolan Garosa propustiti i Vimbldon.

"On je dvostruki šampion Rolan Garosa. Veliki je udarac za turnir što neće biti tu, ali to neće promijeniti moj pristup. Briga o tijelu mi je broj jedan. Ako sam zdrav, imaću dobar turnir. To sam pokazao u Australiji", iskren je srpski as.

Najveći favorit za osvajanje Rolan Garosa je svakako Janik Siner koji je u nevjerovatnom nizu od 29 pobjeda ove sezone, a Novak je imao jako zanimljiv komentar na njegov učinak.

"Njegov niz pobjeda je nevjerovatan. Igra sjajno na svakoj podlozi. Dokazao je da je dominantan i na šljaci i momak je koji je osvojio svaki Masters, a ja najbolje znam koliko je to teško. Treba mu Rolan Garos da osvoji svaki Grend slem, takođe. Bez Karlosa ovdje, šanse su mu porasle", istakao je Novak Đoković i usput se našalio:

"Juče je izgubio treći put u 2026. godini. Protiv Monfisa i Svitoline", rekao je Novak i nasmijao sve prisutne, misleći na egzibicioni meč koji je odigran pred start Rolan Garosa.

