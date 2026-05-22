"Ova sezona je apsolutno neuspješna": Srđan Blagojević rekao čelnicima šta je potrebno Partizanu

Trener Partizana Srđan Blagojević planira prelazni rok nakon neuspješne sezone crno-bijelih.

Fudbaleri Partizana završavaju sezonu u Superligi Srbije na trećoj poziciji, pa je ovo još jedna takmičarska godina za zaborav u Humskoj. Svjestan je toga i trener Srđan Blagojević koji je ljetos započeo jedan, pa u proljećnom dijelu sezone drugi ciklus - kada se potpuno neočekivano vratio na klupu Partizana.

Pred utakmicu protiv Radnika iz Surdulice, Blagojević je analizirao veoma tešku sezonu za Partizan. Pored loših rezultata godinu su obilježili sukobi klupskih čelnika, teška finansijska situacija, mnogo promjena na klupi, odlasci nekoliko važnih igrača dok se klub borio za prvo mjesto na tabeli...

"Došli smo do kraja ovog prvenstva, onako poprilično turbulentnog. Subjektivni osjećaj je da je od početka sezone prošlo ne godinu dana, nego daleko više. Okolnosti u kojima smo se takmičili i funkcionisali su dodatno pojačale taj osjećaj. Nažalost, došli smo do toga da ovo posljednje kolo ne znači ništa sa takmičarske strane, a nadali smo se drugom mjestu. Imamo obavezu prema sebi da ispoštujemo posao kojim se bavimo. Kao profesionalci i ljudi koji imaju ambiciju, moramo da odigramo utakmicu kako treba. Druga stvar je obaveza prema klubu i navijačima, jer razočaranje zbog rezultata u posljednjim mečevima postoji. Moramo angažovanom igrom doći do pozitivnog rezultata", rekao je trener Partizana Srđan Blagojević pred posljednji meč u Superligi.

Povratnik na klupu Partizana nije imao idealne uslove da radi tokom dva mandata u tekućoj sezoni, ali je pokušao da se izbroi sa svim izazovima koji su mu se našli na putu. Sezonu koju je počeo i završava na klupi ocjenjuje neuspješnom, a klupskim čelnicima već je predočio šta u igračkom kadru treba da se mijenja.

"Razgovaramo o tome odavno. Glavni posao se obavlja kad se završi prvenstvo, ali ja sam već razgovarao sa ljudima iz kluba. Predočio sam jasno na kojim pozicijama i koji profil igrača bi trebalo da donese nešto novo Partizanu. To je ljudima iz kluba poznato, a detalji će se znati čim se prvenstvo sutra završi", rekao je Blagojević i dodao: "Ako jednom riječju možemo da okarakterišemo ovu sezonu, ne samo tima nego cjelokupnog kluba, to je - nestabilnost. Ono što želim Partizanu u narednom periodu su stabilnost, jasan kurs i jedinstvo. Sa stanovišta narativa velikog kluba, gdje je sve osim prvog mjesta neuspjeh, ova sezona je apsolutno neuspješna".

