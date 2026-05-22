Crvenoj zvezdi propada najvažniji ljetnji posao zbog ljekarskih pregleda

Krilni napadač Crvene zvezde Daglas Ovusu zbog loših rezultata na ljekarskim pregledima daleko od transfera u Viktoriju Plzenj.

Crvena zvezda je u januaru potpisala Daglasa Ovusua (20), a uz 2,2 miliona evra obavezala se da će Radnik iz Surdulice dobiti i 15 odsto od narednog transfera brzonogog krilnog igrača iz Gane. Činilo se da crveno-bijeli tada rješavaju problem na desnom krilu, ali je sada utisak da Ovusu nije dugoročna opcija za Zvezdu. I zbog toga ne čudi što bi aktuelni šampion Srbije radi prodao Ovusua tokom ljeta.

Iako su prije samo nekoliko mjeseci izgubili trku za njegov potpis, čelnici Viktorije iz Plzena nisu odustali od krilnog napadača. Navodno, spremni su da Crveni zvezdi ponude čak 4.300.000 evra za Dagalsa Ovusua, ali... Sada je pod znakom pitanja transfer mladog krilnog fudbalera koji za šest mjeseci u Zvezdi nije mnogo pokazao.

Veliki transfer koji je trebalo da se dogodi možda neće biti realizovan jer Daglas Ovusu nije prošao ljekarske prelgede u Češkoj! Kako prenose tamošnji mediji, čelnici Viktorije zabrinuti su zbog rezultata koje je Ovusu ostvario na testiranjima, pa se sada dvoume oko njegovog potpisa. Moguće je da Crvena zvezda ipak proda Ovusua, ali su za to manje šanse nego prije nekoliko dana.

Još ranije stigle su vijesti da Viktorija Plzen nudi Crvenoj zvezdi 3,3 miliona evra uz dodatnih milion evra kroz bonuse ako se Daglas Ovusu dokaže u češkom fudbalu. Bio bi to impresivan posao srpskog šampiona, nakon što je krilni napadač bio prilično blijed tokom proljećnog dijela sezone u srpskom fudbalu.

Takođe, ovaj transfer trebalo je da bude samo prvi u nizu velikih poslova koje Crvena zvezda završava tokom ljeta. Pominju se odlasci Adema Avdića i Vasilija Kostova, a Crvena zvezda bi samo za njih dvojicu mogla da prihoduje i preko 35 miliona evra. Ni to nije sve, jer u igračkom kadru ima još fudbalera koji bi mogli da budu prodati na kraju sezone.

