Dejan Stanković se vraća na klupu Zvezde: Ima i poruku za navijače

Bojan Jakovljević
Trener Crvene zvezde Dejan Stanković pozvao je navijače na proslavu titule na "Marakani".

Dejan Stanković pozvao navijače na proslavu titule Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju ekipu OFK Beograda u okviru 37. kola Superlige Srbije, u petak od 20 časova. Trener crveno-bijelih Dejan Stanković pozvao je navijače na dodjelu pehara i proslavu titule.

Stanković na prošlom meču nije bio na klupi srpskog šampiona, mijenjao ga je prvi pomoćnik Nenad Sakić, ali će sada predvoditi crveno-bijele.

On je iskoristio priliku da pozove vjerne navijače da u što većem broju dođu na proslavu 37. titule i nove duple krune.

"To je jedan veliki uspjeh. Navijači treba da dođu da pozdrave ove momke jer su stvarno to zaslužili. Stalno ponavljam da su dali sve od sebe. Vidjelo se to i u finalu kupa protiv Vojvodine. Bilo je to jedno od ljepših finala u posljednje vrijeme, mnogo naboja, tenzije, sportskog nadmetanja, emocije koje smo doživjeli svi na kraju utakmice", rekao je Stanković i poentirao:

"Ovi momci zaslužuju da što više ljudi dođe i da uljepšaju ovu istorijsku godinu", rekao je Stanković.

