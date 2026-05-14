logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pogledajte šou Stankovića: Popeo se na tribinu među navijače Zvezde i slavio

Pogledajte šou Stankovića: Popeo se na tribinu među navijače Zvezde i slavio

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković bio je očigledno vrlo srećan poslije osvajanja Kupa Srbije u Loznici.

Stanković slavio sa navijačima poslije pobjede Zvezde Izvor: R.Z./ATAIMAGES

Crvena zvezda je osvojila Kup Srbije protiv Vojvodine na zaista nevjerovatan način. Prvo je u 93. minutu uspjela da izjednači rezultat na 2:2 preko štopera Rodrigaa (gubila je 2:0 na poluvremenu), da bi zatim slavila šestu uzastopnu duplu krunu poslije boljeg izvođenja penala - i to tek nakon šeste serije.

Zbog toga je i slavlje u Loznici bilo burnije, svi u Zvezdi su se izuzetno radovali ovom uspjehu, a možda je novi pehar najviše značio Dejanu Stankoviću koji je po dolasku rekao da ne planira da ostavi "jedan zarez" misleći na izgubljene trofeje.

Kada se utakmica završila, Stanković je proslavio sa svojim igračima i "stafom" na terenu, a zatim se uputio ka tribini na kojoj su bile smještene Delije. Kao i prije pet godina u Klužu, ponovo se popeo među njih i odlučio da zajedno slave, pokazujući još jednom snažne emocije. Pogledajte fotografije:

Poslije utakmice Stanković je bio vidno raspoložen, ali sa "potrošenim" glasom od pjevanja i slavlja s navijačima, ističući još jednom koliko voli ovakve trenutke i koliko su nezaboravni.

"Kraj sezone i oni su za mene apsolutni pobjednici i koliko su energije uložili. Dali su mi sve večeras, ja osjećam samo zahvalnost. Zahvalnost prema klubu, igračima i navijačima. Popeo sam se kod njih gore, to ne može da se opiše. Te emocije može samo da ti da Crvena zvezda. Čestitke Vojvodini i Tanjgi. Dobra utakmica, baš dobra. Mogla je da ode na jednu ili drugi stranu", konstatovao je Stanković poslije susreta koji je počeo sukobom navijača - i završio se sukobom igrača.

Podsjetimo, Crvena zvezda je od 2020. godine osvajač Kupa Srbije i ovo joj je zapravo šesta uzastopna dupla kruna.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:38
Tuča igrača Crvene zvezde i Vojvodine
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Vojvodina Dejan Stanković slavlje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC